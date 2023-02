Il principe Andrea sogna una nuova vita negli Usa come Harry e Meghan

D avvero il principe Andrea è pronto a voltare pagina? Secondo un insider vicino ai Windsor, il duca di York medita l'addio alla Royal Family, desideroso di trasferirsi negli Usa e iniziare un nuovo capitolo della sua vita, reinventandosi tra beneficenza e business

Coinvolto nello scandalo Epstein, con accuse di violenza sessuale e condannato a pagare 12 milioni di sterline di risarcimento a Virginia Giuffre, per il principe Andrea non è un periodo semplice. All'interno della Royal Family riveste ormai un ruolo marginale, allontanato da anni dalla vita pubblica della monarchia britannica. A peggiorare la situazione sarebbero le ultime decisioni del fratello maggiore, ormai prossimo all'incoronazione. Re Carlo, infatti, ha comunicato al duca di York che non potrà più alloggiare nella sua suite a Buckingham Palace e dovrà traslocare. È forse in arrivo una rottura definitiva? Se il principe Andrea sia davvero pronto a seguire le orme del nipote Harry e dire addio alla Royal Family, non è dato a sapere. Tuttavia, sembrerebbe che il terzogenito della regina Elisabetta sia disposto a lasciare Londra e trasferirsi negli Usa.

Nuova vita in arrivo per il principe Andrea?

Da poco paparazzato al fianco dell'ex moglie, Sarah Ferguson, il principe Andrea torna protagonista del gossip d'oltremanica. Questa volta si lascia alle spalle lo scandalo Epstein e sembra pronto a dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita.

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno già detto addio alla corona britannica, allontanandosi da Buckingham Palace ma senza mai rompere veramente i legami con la monarchia d'oltremanica. Tra scandali, accuse e rivelazioni inaspettate, i duchi di Sussex hanno spesso fatto tramare la monarchia. I due hanno deciso di iniziare una nuova vita in California, con i loro figli, e anche il principe Andrea sarebbe intenzionato a lasciare Londra.

Il fratello maggiore, re Carlo, lo avrebbe costretto ai margini della corona e così il duca di York sembra pronto a voltare pagina. È quanto emerge dalle rivelazioni fatte al Sun da un insider vicino ai Windsor. Andrea di York è stato privato dei titoli reali e militari e, nonostante abbia sperato a lungo di tornare a essere working royal, Carlo III avrebbe spento ogni aspettativa, impedendo al fratello minore di riavere un ruolo reale. Da tempo, secondo l'insider, il principe Andrea sta cercando di seguire «molto, molto da vicino» l'esempio dei duchi di Sussex. Come Harry e Meghan quindi, anche Andrea vorrebbe «forgiarsi una nuova carriera» oltreoceano, concentrandosi «soprattutto su affari e beneficenza».

A differenza del nipote però, «non approfitterà della sua vicinanza alla Royal Family per attaccare i Windsor o spifferare i loro segreti». E re Carlo, secondo l'insider, non porrà alcun freno al fratello.