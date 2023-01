Il ritorno di Bebe Vio: “Ho fatto tre operazioni”

D opo una lunga assenza dai canali social, Bebe Vio torna a farsi viva. "Ho affrontato un periodo bello tosto", ha rivelato la campionessa paralimpica di scherma

Era dal giorno di Natale che Bebe Vio non si faceva viva sui canali social. L'icona nazionale della scherma paralimpica ha trascorso un periodo non facile. Ben tre interventi chirurgici, oltre agli esami universitari che ha dovuto sostenere con l'obiettivo di laurearsi a maggio. Ora la campionessa trevigiana torna a farsi viva e in un video pubblicato su Instagram.

"Sto tornando alla normalità"

"Sono qua e sono viva, so di essere sparita per un po’ – racconta la campionessa nel video – Posso dire che ho affrontato un periodo bello tosto, ma anche importante e che ora pian piano sto tornando alla normalità. Subito dopo il periodo natalizio ho ripreso con le lezioni tecniche di scherma e sono molto felice di averlo potuto fare".

"Stavo cadendo a pezzi"

"Il post Tokyo è stato un po' più pesante del previsto a livello fisico - afferma la campionessa veneta - anche se tutte le operazioni alle quali mi ero sottoposta in precedenza erano andate benissimo e infatti i risultati alle Paralimpiadi lo hanno dimostrato. Dopo Tokyo però abbiamo dovuto iniziare a rimettere tutto a posto a pezzettini in qualche modo". "Ho subito varie operazioni - continua - e ho dovuto sistemare la spalla destra, il gomito sinistro e le anche. Un po' tutto, insomma, perché stavo cadendo a pezzi. Però ora mi hanno riaggiustata e ho ripreso a fare le prime lezioni tecniche".

Prossimo obiettivo Parigi 2024

"Il mio obiettivo ora è quello di affrontare tra poco i primi match ma devo ancora sistemare un paio di cosine fisiche. L'obiettivo è tornare in forma perché punto alla qualificazione per le Paralimpiadi di Parigi 2024. Un appuntamento importante per me. Ma per centrarlo devo tornare ad essere in forma come prima, anzi più di prima e meglio di prima. Quindi ho ancora un insieme di cose da sistemare".

"Ho bisogno di tanto tifo"

"Sono andata l'altro giorno a Milano dal dottor Riccardo Accetta che mi aveva sistemata prima di partire per Tokyo, e mi ha dato il via per tornare a fare scherma a tutti gli effetti - dice Bebe - Quindi ora penso di tornare alle gare ufficiali. La prima è stata stabilita in marzo a Pisa quindi ho ancora un po' di tempo per mettere a punto le cose. Ma vi terrò informati perché ho bisogno di tanto tifo. Ricevo sempre messaggi molto carini di incitamento e mi servono parecchio".

Esami e laurea a maggio

"Nel frattempo è iniziata la mia ultima sessione di esami universitari e spero di riuscirmi a laureare entro il mese di maggio - conclude la campionessa paralimpica - Per far combaciare tutto bisognerà lavorare tanto, questo lo so già. Sarà un'altra mission impossible ma per fortuna ho una grande famiglia, un sacco di amici, allenatori e preparatori fortissimi che si stanno impegnando al massimo. Dobbiamo stare tutti insieme uniti e darci una mano a vicenda. Di sicuro posso dire che sto tornando".

Le ultime medaglie a Tokyo 2021

Gli ultimi trionfi di Bebe Vio risalgono ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2021. In quell'occasione, l'atleta veneta ha conquistato due medaglie: una d’oro nel fioretto individuale e una d’argento nella prova a squadre.