Incoronazione Carlo, ecco perché Meghan Markle non ci sarà

S puntano nuove indiscrezioni sui motivi per i quali Meghan Markle avrebbe deciso di snobbare la cerimonia di incoronazione di re Carlo III. C'entrano alcune lettere e le accuse di razzismo

Ormai è risaputo: Meghan Markle non prenderà parte alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III. Lo ha confermato Buckingham Palace, precisando che il principe Harry sarà presente, mentre sua moglie rimarrà negli Stati Uniti con i due figli. Ovviamente, la notizia ha scatenato una serie di illazioni sui motivi per i quali la duchessa di Sussex abbia deciso di non rendere onore al re d'Inghilterra con la sua presenza.

Meghan Markle resta a casa con i bambini

Ufficialmente, Meghan Markle avrebbe deciso di rimanere nella villa di Montecito, in California, dove si è trasferita con il principe Harry, per stare vicina ai loro due bambini, Archie e Lilibet. Tanto più che il 6 maggio, giorno dell'incoronazione, coincide come data anche con il compleanno del suo primogenito. Il principino Archie compirà quattro anni e sua madre non vuole rinunciare a festeggiare il lieto evento. Per l'occasione, la duchessa avrebbe chiesto a sua madre, e nonna del bambino, di celebrare la ricorrenza insieme a loro tra palloncini, festoni e torte fatte in casa.

Meghan non ha perdonato re Carlo III

Ora, però, spuntano nuove indiscrezioni sull'assenza di Meghan Markle all'incoronazione. E pare che il compleanno del piccolo Archie non c'entri proprio nulla. Secondo il quotidiano britannico Telegraph, infatti, il vero motivo per il quale Meghan avrebbe deciso di snobbare il giorno più importante della vita di suo suocero sarebbe da ricercare in uno scambio epistolare tra la duchessa di Sussex e re Carlo III. Le lettere risalirebbero all'epoca della prima intervista rilasciata da Meghan ed Harry a Oprah Winfrey. Quella nella quale i due accusarono la Corona britannica di razzismo. In particolare, Harry e Meghan rivelarono che alcuni membri della famiglia reale avrebbero fatto commenti razzisti riguardo al colore della pelle di Archie.

Le lettere tra la duchessa di Sussex e il futuro re

Secondo il Telegraph, ascoltata l'intervista, l'allora principe Carlo avrebbe scritto una lettera ai duchi di Sussex per esprimere il suo rammarico. Meghan, per tutta risposta, avrebbe risposto svelando il nome della persona rea di essersi lasciata sfuggire commenti razzisti sul piccolo Archie. Il futuro re Carlo III avrebbe, però, deciso di non prendere posizione nei confronti di questo membro della Royal Family. Un fatto che Meghan non gli avrebbe mai perdonato. Tanto da decidere, di non partecipare alla cerimonia di incoronazione. Ma sarà davvero così?

Meghan Markle: «Nessun risentimento»

Un portavoce di Meghan Markle è intervenuto su quanto riportato dal Telegraph per un chiarimento. «La duchessa di Sussex sta vivendo la sua vita nel presente, senza pensare alla corrispondenza di due anni fa relativa a conversazioni di quattro anni fa», ha spiegato l'addetto stampa dei Sussex. Ha aggiunto: «Qualsiasi ricostruzione alternativa è falsa e francamente ridicola. Incoraggiamo i tabloid e i corrispondenti reali a fermare questo circo estenuante che solo loro stanno creando».

Incoronazione Carlo, Harry sarà seduto in decima fila

Intanto, si è appreso che durante la cerimonia di incoronazione nell’Abbazia di Westminster, al principe Harry sarebbe stato riservato un posto in decima fila. Dunque, ben lontano dagli altri membri della Royal Family, che saranno seduti in prima fila. In questo modo il duca di Sussex non starà a contatto con Kate Middleton e con suo fratello William, che non lo ha ancora perdonato per le accuse rivolte alla famiglia nel libro autobiografico Spare. Inoltre, Harry potrà defilarsi senza dare troppo nell’occhio al termine della cerimonia e lasciare subito Londra.