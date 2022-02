Irama e Gianluca Grignani a Sanremo 2022

L a cover di Irama e Gianluca Grignani scombina le convenienze del Festival e il palco dell'Ariston si trasforma per qualche minuto in un evento rock. I due scendono tra il pubblico, con Irama che insegue Grignani. E Amadeus, preso alla sprovvista, butta lì un invito

Irama si è ripreso il palco di Sanremo, dopo che l’anno scorso era stato costretto a partecipare solo con il video delle prove a causa della quarantena per un caso di positività al Covid nel suo staff. E se l’è ripreso non solo con la sua esibizione - Ovunque sarai, una ballata dolcissima - ma anche con la cover di venerdì sera insieme a Gianluca Grignani. Grignani la giovane promessa non mantenuta, il ragazzo prodigio esploso negli anni ’90 con Destinazione paradiso. Dov'era finito?

Tanti successi ma poi alcol e droghe, lo svenimento sul palco e poi il buio di anni in cui non l’abbiamo più intercettato. Torna invece insieme a Irama che rischia, portandolo su questo palco nazionale a cantare insieme La mia storia tra le dita, forse il suo successo più amato. E c'è chi dice che i due abbiano litigato nel backstage proprio sulla canzone da scegliere, e che abbiano fatto solo una prova e poi che Grignani rischiasse di non presentarsi neppure. Un altro siparietto alla Morgan e Bugo?

#Irama sceglie come cover "La mia storia tra le dita" di #GianlucaGrignani ed è Grignani stesso a esibirsi in duetto con lui #Sanremo2022 https://t.co/3HMQiAZMw2 — RaiNews (@RaiNews) February 4, 2022

Invece non è successo. È accaduto altro. La loro esibizione è già un boom di commenti sui social, con Grignani che a un certo punto chiama il karaoke, smette di cantare e scende tra il pubblico, mente Irama lo insegue tra lo sbigottito e il divertito (c’è dice inc…to).

Irama mentre Grignani se ne andava a spasso per tutto il teatro#sanremo2022 pic.twitter.com/fe1cZ7wvZh — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) February 4, 2022

Le telecamere non inquadrano Amadeus, forse per non farci vedere la sua faccia. Ma è spettacolo puro e per qualche minuto Sanremo diventa un palco rock, disordinato e irriverente, scale salite e discese dai due, mani strette, il pubblico in piedi, le signore in abito lungo in delirio. Poi Irama che urla «Gianluca!», la canzone finisce e Amadeus che butta lì un invito per la prossima volta. Ma Grignani, con il trucco che cola - e lo dice - detta le condizioni un po' biascicate: «Se farete più rock vengo».

Chissà se tornerà. Irama intanto è qui, amatissimo, al suo terzo Sanremo, dopo aver vinto nel 2018 Amici. L’anno scorso, nonostante la partecipazione in remoto, era arrivato comunque quinto. Quest’anno porta la sua ballata, struggente e romantica, diversa dalle hit estive a cui ci aveva abituato. Una canzone scritta in una notte stellata pensando a una persona cara, una persona che non c’è più. Chi sia non lo sappiamo, lui non lo dice. Possiamo solo chiudere gli occhi e goderci questa poesia in musica fatta di vento, terra e acqua.