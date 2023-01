Jeremy Renner vivo per miracolo: le ipotesi sulla sua ripresa

Sono ancora molto gravi le condizioni di Jeremy Renner, rimasto schiacciato da un "gatto delle nevi" su una strada del Nevada. Gli amici intimi dell'attore temono che la star della Marvel "potrebbe impiegare anni per riprendersi".

L'incidente presso Lake Tahoe

L'incidente è avvenuto a Capodanno, vicino al ranch dell'attore nell'area di Lake Tahoe. Renner stava aiutando un automobilista bloccato dalla tormenta quando il suo "gatto delle nevi" Kässbohrer Pisten ha

cominciato a muoversi lentamente da solo e lo ha travolto

schiacciandogli una gamba mentre il divo della Marvel cercava di risalire al

volante.

Jeremy Renner schiacciato dallo spazzaneve

Investito dal pesante spazzaneve, l'attore 52enne ha riportato gravi ferite, sanguinava dalla testa, gemeva per il dolore e aveva difficoltà a respirare poiché il torace era stato schiacciato dall'automezzo. Renner è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza in un ospedale del Nevada, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Jeremy Renner operato due volte

"Jeremy ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche", aveva comunicato la famiglia dell'attore poco dopo l'incidente. Renner nel giro di due settimane è stato sottoposto a due interventi chirurgici. Il recupero dell'attore è solo l'inizio: altre operazioni saranno

necessarie per rimetterlo in piedi. I medici tuttavia preferiscono

distanziare gli interventi per lasciare all'organismo il tempo di riprendersi

naturalmente.

"Quel giorno è quasi morto"

"Ci vorranno due anni prima che Renner possa riprendersi completamente", ha detto una fonte a 'Radar Online', precisando che

"Jeremy è consapevole del fatto che quel giorno è quasi morto".

La sorella: "Lui è un combattente"

Parlando con People , la sorella dell'attore, Kym, si è detto "entusiasta dei progressi" che il fratello sta facendo. "Se qualcuno conosce Jeremy, - ha detto - lui è un combattente e non scherza".

I post di Jeremy Renner dopo l'incidente

Renner ha dato il suo primo aggiornamento ai fan il 3 gennaio, pubblicando un selfie del letto d'ospedale su Instagram e ringraziando tutti per l'amore e il supporto. In seguito ha condiviso un video con la sorella che gli massaggiava la testa e lo faceva ridere e un post nel quale ringraziava il personale ospedaliero.

Star della Marvel

Renner è noto per diverse interpretazioni ma in tempi recenti lo abbiamo seguito maggiormente per il suo ruolo nel Marvel Cinematic universe come Occhio di Falco, personaggio al quale è stata anche dedicata una serie su Disney+. Ma Renner ha anche ottenuto una nomination all'Oscar come miglior attore nel 2010 per The Hurt Locker e una l'anno successivo come attore non protagonista per The Town.