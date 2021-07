Jessica Rossi, portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo 2020

J essica Rossi, tiratrice a volo, col ciclista Elia Viviani è portabandiera azzurra alle Olimpiadi

«Sfileremo con una sola bandiera. Spero ci dicano come portarla!». Scherza Jessica Rossi, tiratrice a volo, che col ciclista Elia Viviani è portabandiera azzurra a Tokyo. «La prima volta che ho sparato? A 7 anni. Due piattelli piccoli, li presi entrambi».

Un talento che ricalca quello del padre, campione italiano di tiro. E una passione che ha potuto coltivare grazie alla mamma, che ha preso un porto d’armi, pur non avendo mai sparato, per far sì che sua figlia potesse allenarsi.

Jessica Rossi, 29 anni, nel palmares non ha solo l’oro olimpico di Londra 2012 (con tanto di record del mondo, 99 piattelli su 100), ma anche 3 titoli mondiali, 6 europei e un oro ai Giochi del Mediterraneo. Fare meglio è impossibile. Ma lei può. Ecco perché, oltre al tricolore, in valigia Jessica porta il suo sogno più grande: tornare sul podio olimpico. Ed ecco perché noi l’abbiamo scelta come “ragazza copertina” per il nostro speciale.

A cura di Gianluca Ferraris - testo di Marta Bonini