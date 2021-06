Kanye West e Irina Shayk: la coppia bollente dell’estate

L a supermodella 35enne e il rapper hanno passato qualche giorno insieme in Provenza, al Villa La Coste, un luxury hotel a cinque stelle, in occasione del 44esimo compleanno di Kanye

Questa estate 2021 verrà certo ricordata per le reunion tra ex fidanzati: dopo il ritorno di fiamma (durerà?) tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è la volta di Kayne West, 44 anni fresco di divorzio con la giunonica Kim Kardashian, e Irina Shayk, da ormai un paio d'anni separata dal bel Bradley Cooper.

In passato, prima che lui iniziasse ad uscire con la Kardashian, e dopo che lei era stata mollata da Cristiano Ronaldo perché non all'altezza (se non lo è lei allora chi?) avevano avuto un breve flirt. Nel 2010 la modella aveva anche partecipato a un video di lui, Power. A rivelarlo è stato Page Six dopo che il rapper americano e la supermodella russa, sono stati avvistati insieme in teneri atteggiamenti in Provenza, dove hanno festeggiato il compleanno di lui. Già all’epoca, ha rivelato un insider a People, l'interesse dell'ex marito della Kardashian non sarebbe stato solo professionale: «Kanye diede la caccia a Irina e per un breve periodo i due ebbero una relazione molto passionale». Oggi «non si frequentano in modo ufficiale, ma c’è certamente interesse da entrambe le parti».

Intanto l’influecer, imprenditrice e aspirante avvocato non ha dimenticato il compleanno dell’ex: «Buon compleanno, ti amo per la vita», la dedica pubblicata via Instagram per festeggiare l’occasione mentre lui si divertiva con Irina. Ad accompagnarla, una foto insieme a tre dei quattro figli, North, Saint e una piccolissima Chicago, quando erano ancora famiglia felice.

Ma mentre Kim omaggiava Kanye anche in alcune storie social con una serie di foto del cantante da bambino - non ha mai negato di essere ancora profondamente legata al padre dei suoi figli - l'attore e regista di Filadelfia, con cui la top ha una figlia di quattro anni, Lea De Seine, ha invece cercato di stemperare i toni e il gossip tra la ex e il rapper amico di Trump. Non sarebbe affatto contento infatti della loro relazione ma soprattutto, conoscendo i problemi mentali di West, non crede possa essere un buon esempio per la piccola Lea.

Detto ciò, rivela il Mail, Bradley Cooper ha fatto sapere che si fida ciecamente della madre di sua figlia e i loro rapporti sono ottimi in questo momento: «Se Irina è felice, allora lo sarò anch'io e la sosterrò. L'importante è che venga sempre rispettata come donna».