Kristen Stewart sposa la fidanzata Dylan Meyer

« La mia Dylan mi ha fatto la proposta» e l'attrice di Twilight e Spencer ha detto sì. È pronta a compiere il grande passo e convolare a nozze con la compagna sceneggiatrice

La protagonista di Twilight e dell'atteso Spencer, Kristen Stewart, a breve convolerà a nozze con la fidanzata Dylan Meyer - sceneggiatrice di XOXO, produttrice di documentari e corti e scrittrice della serie tv Miss 2059 e dei teen movie Girl Power e Moxie - che frequenta da oltre due anni. A raccontarlo è la stessa attrice che, durante il programma radiofonico The Howard Stern Show, ha rivelato di essere felicemente fidanzata: «È stata Dylan a farsi avanti», ha detto entusiasta.

Le due ragazze si sono conosciute sette anni fa su un set cinematografico ma, pur incontrandosi spesso per lavoro non avevano mai avuto modo di approfondire l'amicizia. Fino all'estate del 2019 quanto sono state avvistate a New York mentre si scambiavano un bacio appassionato. Ad ottobre dello stesso anno hanno ufficializzato la lor unione e oggi, dopo due anni insieme, hanno deciso di sposarsi.

Sempre all'amico Howard Stern, Kristen Stewart aveva svelato nel dicembre del 2019 come si erano conosciute e chi delle due era stata la prima a dichiararsi: «Il giorno in cui l’ho incontrata sono saltate tutte le mie certezze. Mi chiedevo cose tipo "ma dove sono stata e come ho fatto a vivere senza di te fino ad ora?". Dopo due settimane mi sono dichiarata. Era molto tardi, eravamo in un bar con degli amici. Appena siamo rimaste sole, le ho detto: "Sono innamorata di te"»

E pensare che, dal 2017, quando ha fatto coming out dichiarandosi "so gay", la vita sentimentale di Kristen Stewart è stata decisamente "altalenante" visto che ha amato la produttrice Alicia Cargile, le cantanti Soho e St Vincent, le modelle Cara Delevingne e Stella Maxwell e la stilista californiana Sara Dinkin. Poi è apparsa Dylan a farle perdere la testa.

Un periodo davvero d'oro per la giovane Kristen Stewart che, grazie alla sua interpretazione della scomparsa principessa Diana, è data come possibile candidata agli Oscar come Migliore attrice protagonista. Non solo. Ha appena concluso le riprese della pellicola "Crimes of the future" con Viggo Mortensen e Lea Seydoux e si sta preparando al debutto alla regia con l'adattamento del libro di memorie "The chronology of water" . Cosa volere di più dalla vita?

Alla fine anche lei, ribelle e un tempo allergica alle categorizzazioni, avrà l'etichetta di moglie. E non vede l'ora. «Volevo tanto che me lo chiedesse e dovevo avere anche scritto in faccia come volevo che accadesse, perché lei ha proprio fatto tutto alla perfezione. Quando si tratta di due donne, non è mai chiaro a chi delle due spetti il compito. Almeno, noi due non lo sapevamo! Alla fine, Dylan ha deciso di prendere in mano la situazione e lo ha fatto lei: è stato bellissimo», ha raccontato emozionata.

Ora non ci resta che attendere il grande giorno, anche se, chi la conosce bene, sa che, con tutta probabilità, si tratterà di una cerimonia intima tra pochi amici e parenti stretti. E chissà che alla Oscar Night del 27 marzo 2022 non si presentino da "moglie e moglie"!