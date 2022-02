La fantastica signora Maisel: stagione 4

A rriva la quarta stagione de La fantastica signora Maisel (titolo originale: The Marvelous Mrs Maisel) su Amazon Prime. Rachel Brosnahan, l'attrice protagonista, è sempre più fantastica

Di battuta in battuta, di palco in palco, e di disavventura in disavventura, sfoggiando i suoi outfit stile Dior (uno più meraviglioso dell’altro), La fantastica signora Maisel (titolo originale: The Marvelous Mrs Maisel) è arrivata alla quarta stagione (su Prime Video dal 18 febbraio, due episodi ogni venerdì per 4 settimane).

La fantastica signora Maisel 4: il trailer

Guarda il video trailer della quarta stagione:

La fantastica signora Maisel 4: le foto

Ecco alcune scene tratte dalla quarta stagione:

La fantastica signora Maisel 4: la trama

La quarta stagione di The Marvelous Mrs Maisel è ambientata nel 1960. Avevamo lasciato la signora Maisel (impersonata dalla bravissima attrice Rachel Brosnahan) in tour, sempre più determinata e tagliente, con i genitori senza casa e l’ex marito con una nuova fidanzata. Il successo era a portata di mano se non fosse stato per quelle battute... Se già siete fan della serie sapete di cosa stiamo parlando, se invece dovete ancora iniziarla non vi roviniamo la sorpresa. Sappiate però che diventerete addicted e nella quarta stagione troverete le stesse atmosfere, le scenografie coloratissime, le battute memorabili e gli attori brillanti.

La fantastica signora Maisel 4: i personaggi

Sorpresa per le fan di Una mamma per amica (i creatori di entrambe le serie sono gli stessi: i geniali Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino): nella quarta stagione faranno la loro comparsa anche Kelly Bishop (la nonna di Rory in Una mamma per amica) e Milo Ventimiglia (l'ex fidanzatino di Rory).

La fantastica signora Maisel: i premi vinti

20 Emmy Awards e 3 Golden Globes - molti dei quali, meritatissimi, per la protagonista Rachel Brosnahan - sono una garanzia: La fantastica signora Maisel piace, e tanto, perché è intelligente - in fondo ci sta parlando di una donna emancipata, bella e intraprendente senza ricorrere a proclami ma usando la stand-up comedy - ed è esteticamente perfetta. In questa stagione Midge Maisel indossa ancora abiti da favola, trench, pantaloni con le ballerine come Audrey Hepburn. Ed è irresistibile.

La fantastica signora Maisel: la quinta stagione

Visto il grande successo della serie, Prime Video ha annunciato che ci sarà una quinta - e putroppo ultima - stagione de La fantastica signora Maisel. Le riprese sono già in corso a New York.

Se vuoi seguire La fantastica signora Maisel sui social:

Hashtag: #MrsMaisel

Facebook/Twitter/Instagram: @MaiselTV