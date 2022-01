L’amica geniale: arriva la terza attesissima stagione

L a serie è pronta a tornare su RaiUno l'8 febbraio con la terza stagione. Dopo il successo delle prime due trasposizioni televisive delle avventure di Lenù e Lila tratte dai romanzi di Elena Ferrante L'amica geniale torna con 8 nuove puntate

Parte martedì 8 febbraio il terzo capitolo della serie di successo L'amica geniale basata sui romanzi di Elena Ferrante e sulle vicende delle amiche Lila e Lenù di cui non abbiamo notizie da quasi due anni. Dopo il Festival di Sanremo vedremo quindi otto entusiasmanti episodi, divisi in quattro serate, con il gran finale previsto per il prossimo 1° marzo. Sul piccolo schermo arriva "Storia di chi fugge e di chi resta" che copre tutto il periodo degli anni Settanta ed è girato tra Napoli, Firenze e Torino.

Trama, cast e anticipazioni

La terza stagione de L’amica Geniale riprende esattamente da dove si era interrotta - e con le stesse protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco, diversamente da quanto ipotizzato in un primo momento quando si parlava di grandi cambiamenti nel cast - ovvero da Lenù che cerca di capire se sia una vera scrittrice o meno, e da Lila, che combatte ogni giorno contro molestie e salari ridotti al minimo. Il tema centrale della serie continuerà quindi ad essere la dimensione borghese di Lenù in netto contrasto con l’universo fragile di Lila, e cioè proprio quell'amica geniale che non ha avuto le risorse necessarie nella vita per poter andare avanti e inseguire i sogni che aveva da bambina.

Così, se Lila, separata con un figlio, lavora in condizioni durissime come operaia nella fabbrica di Bruno Soccavo, Elena, dopo aver studiato alla Normale di Pisa e aver pubblicato un romanzo bestseller è diventata una donna di successo. Ma la vita privata delle due ragazze rivelerà grandi colpi di scena.

L'amica geniale: un successo internazionale

L'amica geniale non è solo una delle fiction di punta di RaiUno ma anche un grande successo internazionale: la serie, una co-produzione HBO e Rai Fiction è stata infatti inserita dal New York Times nella lista delle migliori serie tv internazionali del 2020 (e venduta persino in Cina).