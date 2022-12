1 di 26 - Natale con i fantasmi (Neri Pozza) Da Charles Dickens a Henry James, le storie di fantasmi sono un must delle feste. Ecco una raccolta dei contemporanei maestri del terrore: da Natasha Pulley a Laura Purcell. Da leggere col camino acceso.

Come sa raccontare la storia Alberto Angela… nessuno mai. Qui narra della rinascita di Roma e del tramonto di un imperatore come fosse un romanzo. Avvincente.

5 di 26 - Edna O’Brien, Ragazze di campagna (Einaudi) In un unico volume ecco la trilogia di una delle più grandi scrittrici del nostro tempo, Edna O’Brien. Quando uscì, nel 1960, fece scandalo in Irlanda perché parla di donne che vogliono vivere liberamente la propria sessualità.

6 di 26 - Paul Auster, Ragazzo in fiamme (Einaudi) Stephen Crane, autore del Segno rosso del coraggio, giornalista e corrispondente di guerra morto a 28 anni alla fine dell’800, ha avuto una vita avventurosa. Paul Auster ne racconta la biografia: un omaggio a uno scrittore da un altro (grande) scrittore.

11 di 26 - Benjamin Stevenson, Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno (Feltrinelli) Il romanzo rivelazione del momento. Perfetto da regalare a Natale perché parte da una réunion di famiglia... e si trasforma in giallo. Per gli amanti di Poirot e Miss Marple.

12 di 26 - Paolo Giordano, Tasmania (Einaudi) Tasmania è un libro sul futuro, quello che vorremmo e quello che ci immaginiamo. Da donare a chi si interroga sul nostro presente in cerca di risposte a lungo termine.