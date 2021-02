L o psicoanalista Massimo Recalcati tiene una breve lezione online aperta a tutti sul tema: “La casa è un luogo o un sentimento? Casa è dove c’è amore” sabato 13 febbraio 2021, alle ore 16. Per partecipare puoi collegarti in live streaming sulla pagina o psicoanalista Massimo Recalcati tiene una breve lezione online aperta a tutti sul tema: “La casa è un luogo o un sentimento? Casa è dove c’è amore” sabato 13 febbraio 2021, alle ore 16. Per partecipare puoi collegarti in live streaming sulla pagina Facebook di UpTown e sui canali Youtube Linkedin di EuroMilano Spa

L'amore dura solo il tempo di un bacio? La sua promessa è destinata fatalmente a dissolversi? In sette brevi lezioni lo psicoanalista Massimo Recalcati scandaglia questi e altri interrogativi e ci offre i testi del programma televisivo "Lessico amoroso" nel libro "Mantieni il bacio".

Un inno all’amore scritto da un grande psicanalista, che di questo sentimento descrive tutte le sfumature e tutte le fasi. A partire dall’incontro, dal primo bacio. Il bacio che è l’inizio di tutto, l’immagine che «condensa la bellezza e la poesia dell’amore». Perché «ogni amore è tenuto a mantenere il bacio». Non a caso, quando una coppia non si bacia più, quando non c’è più il desiderio di baciare l’altro, significa che l’amore è finito.

Massimo Recalcati parteggia per l’amore che dura, quello in cui si ripete il primo sguardo, in cui si mantiene il bacio. E continuare a essere una coppia che si ama è anche il dono più grande che possiamo fare a un figlio: trasmettergli, attraverso la nostra testimonianza, il sentimento dello splendore della vita. (Annaleni Pozzoli)

"Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull'amore" di Massimo Recalcati (Feltrinelli)