Licia Colò si separa dopo vent’anni di matrimonio

L icia Colò ha annunciato la fine del suo matrimonio con Alessandro Antonino. Ecco chi è l'ormai ex marito della conduttrice e tutto quello che si sa sul loro amore durato vent'anni e sulla rottura

«Io e mio marito ci siamo lasciati». Sette parole, nient'altro. Così Licia Colò ha annunciato la fine del suo matrimonio con Alessandro Antonino. Una rottura che arriva come un fulmine a ciel sereno dopo vent'anni d'amore e una figlia, Liala, nata nell'ottobre del 2005. La coppia, che è sempre stata riservatissima, non ha fatto sapere i motivi della separazione, che ha colto tutti di sorpresa.

Un colpo di fulmine ha cambiato la vita a entrambi

Un vero e proprio colpo di fulmine quello di Licia Colò e Alessandro Antonino. La conduttrice di documentari ha conosciuto quello che ormai è diventato il suo ex marito nel 2004. All'epoca Antonino, che è di origini napoletane, faceva il pittore. Nato nel 1973 da una famiglia appassionata di arte, aveva frequentato l'Università Federico II e l'Accademia di Belle arti e si era dedicato con un discreto successo alla realizzazione di mosaici e pitto-sculture, ottenute inglobando oggetti nei dipinti. L'incontro con la presentatrice di programmi di viaggi come Alle falde del Kilimangiaro ha cambiato la vita a entrambi.

Il matrimonio lampo di Licia Colò

Licia Colò e Alessandro Antonino si sono sposati dopo soli tre mesi dal loro primo incontro. All'epoca nessuno giurava sulla tenuta del loro matrimonio, anche per via della differenza di età: lui è undici anni più giovane. Invece, negli anni hanno fatto ricredere tutti. «Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio», aveva spiegato Licia Colò in una intervista. Aveva aggiunto: «Mio marito e io siamo completamente diversi nel modo di approcciare la vita. Questo fa in modo che il nostro dialogo sia sempre stimolante e divertente. Nel momento in cui avevo tutto il mondo sulle spalle con una bimba da crescere, i miei genitori che si sono ammalati gravemente e una fase professionale incerta, lui c’era. Io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio».

Dopo il matrimonio hanno lavorato insieme

Dopo l'incontro con Licia Colò, Alessandro Antonino ha debuttato su Tv 2000 con I viaggi di Alessandro Antonino, dove conduceva lo spettatore alla scoperta di luoghi e paesaggi italiani e all'estero. Poi ha collaborato con la moglie a Eden, un pianeta da salvare e Il mondo insieme. Entrambi hanno condotto il programma di Inblu Radio, la radio di Tv 2000, Dio li fa - poi li accoppia, dove discutevano su temi di attualità e relazioni sentimentali, dialogando con altre coppie del pubblico e con un team di esperti.

Quando Licia Colò diceva: «Siamo una coppia imperfetta»

Prima di sposare Alessandro Antonino, Licia Colò ha avuto due relazioni importanti. La prima, dal 1987 al 1994, con il tennista Nicola Pietrangeli. Poi è stata legata al cameraman di Mediaset, Carlo Brotto.

Nel 2016, in un'intervista al quotidiano Avvenire, la conduttrice aveva detto: «La coppia non è una passeggiata, è un progetto di vita basato su un sentimento che si evolve e sull’impegno». Quindi, aveva definito quella con Antonino «una coppia imperfetta, che cerca di affrontare anche con il pubblico le tematiche dell’attualità, dalla capacità di perdonare a, più banalmente, i problemi di chi è schiavo dello smartphone». Il marito aveva spiegato: «Licia ed io andiamo d’accordo proprio perché diversi. Lei nordica e io napoletano, lei una professionista precisa dalla quale posso solo imparare». Ora la rottura.