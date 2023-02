Louis Vuitton, Pharrell Williams nuovo direttore creativo

Louis Vuitton ha nominato il produttore musicale e stilista di streetwear Pharrell Williams nuovo direttore delle creazioni maschili. "Siamo lieti di dare il benvenuto a Pharrell come nuovo direttore creativo Uomo", ha comunicato la maison del gruppo LVMH attraverso il suo profilo Twitter. "La sua prima collezione per Louis Vuitton sarà presentata il prossimo giugno durante la settimana della moda maschile a Parigi".

L'intuizione di Pietro Beccari

La scelta di Williams è la prima grande mossa di Pietro Beccari, recentemente nominato amministratore delegato di Louis Vuitton: "Sono lieto di dargli il benvenuto nella sua nuova casa - ha affermato Beccari -. La sua visione creativa oltre la moda guiderà senza dubbio Louis Vuitton verso un capitolo nuovo molto eccitante".

"Pharrell Williams è un visionario i cui universi creativi si espandono dalla musica, all'arte e alla moda, affermandosi come icona culturale globale negli ultimi 20 anni", ha dichiarato la casa di lusso in un comunicato.

Pharrell Williams, passione moda

Quarantanove anni, afro-americano, il nuovo direttore creativo Uomo di Louis Vuitton arriva alla maison di moda come una celebrità: due candidature agli Oscar, 13 ai Grammy e un gran numero di singoli al primo posto nelle classifiche dei dischi più venduti.

Numerose le collaborazioni di Pharrell Williams con marchi e stilisti di lusso. Il cantante di "Happy" ha lavorato con LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) nel 2004 e nel 2008. Nel 2017 ha collaborato con Chanel per la produzione di scarpe da ginnastica e nel 2019 ha disegnato una collezione di abbigliamento unisex con Lagerfeld. Ha anche i suoi marchi di moda, l'etichetta di streetwear Billionaire Boys Club e il marchio di scarpe Ice Cream, ispirate allo skateboarding.

L'eredità di Virgil Abloh

Williams andrà a ricoprire il ruolo rimasto vacante in Louis Vuitton dal 2021 dopo la morte del 41enne Virgil Abloh, primo afro-americano chiamato a dirigere una casa di moda europea.

Abloh è stato uno stilista e creatore di tendenze all'avanguardia, noto per la fusione tra streetwear e alta moda. Alcuni lo hanno paragonato a Jeff Koons, altri lo hanno acclamato come il Lagerfeld della sua generazione, lo storico direttore creativo di Chanel scomparso nel 2019.

DJ e fondatore del marchio Off-White, Abloh ha trasformato il lavoro presso Louis Vuitton in quello di "curatore", piuttosto che di semplice "designer", ampliando i suoi interessi in articoli per la casa, arte, gioielli, design industriale e architettura.

Dopo la sua morte, il marchio ha portato avanti sfilate maschili di grande impatto, in buona parte senza un direttore creativo.

Williams-Abloh, storia di un'amicizia

Williams e Abloh erano amici e si ammiravano a vicenda. Nel 2017, in un'intervista con il "Wall Street Journal", Abloh aveva affermato che Williams sarebbe stato uno dei suoi cinque commensali ideali a una cena.

Alla morte prematura di Virgil Abloh, Williams elogiò su Twitter l'amico definendolo come "un genio creativo gentile e generoso". Presenziò inoltre in prima fila allo show di Miami che Louis Vuitton dedicò allo stilista scomparso con le sue creazioni