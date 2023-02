4 e 5 marzo: gli 80 anni di Lucio Dalla e Lucio Battisti

N el 2023 Lucio Dalla e Lucio Battisti avrebbero compiuto 80 anni. Per loro, tante iniziative speciali: ristampe in vinile, rassegne, mostre e libri.

Gli 80 anni di Lucio: le iniziative speciali

Il 4 e il 5 marzo di 80 anni fa nascevano Lucio Dalla e Lucio Battisti: nessuno lo sapeva, ma quelle 24 ore avrebbero cambiato la storia della musica italiana. Le loro parole e le loro melodie sono ancora nel cuore di intere generazioni, le stesse che oggi celebrano le due omonime leggende con iniziative, mostre, rassegne e ristampe speciali.

Archivio-Sony

Lucio Dalla

Si celebra il repertorio di Lucio Battisti e Lucio Dalla

Lucio Battisti

In occasione degli 80 anni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, verranno celebrati i loro incredibili repertori con una serie di iniziative targate Sony Music. Si parte il 3 marzo con l’uscita delle ristampe dei vinili, in edizione limitata, di alcuni dei loro più importanti album. Si tratta di veri e propri oggetti da collezione, che usciranno per la prima volta in versioni inedite (colorate) e numerate. Ci saranno anche diverse edizioni in esclusiva in vinile. Le opere dei due artisti saranno anche valorizzate per l’ascolto digitale: a partire dal 3 marzo e durante il corso dell’anno verranno rese disponibili entrambe le discografie in Audio Spaziale su Apple Music.

La ristampa dei vinili per gli 80 anni

Per gli 80 anni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, sullo store ufficiale di Sony Music si possono trovare numerose ristampe dei vinili, in edizione limitata, degli album più importanti dei due cantautori.

Lucio Dalla verrà ricordato con le pubblicazioni di “1983”, che 40 anni fa raggiunse il primo posto nella classifica delle vendite, in vinile colorato; di “Come è profondo il mare”, capolavoro della musica italiana; di “Il giorno che aveva cinque teste”, disco ricco di tematiche sociali e di sonorità sperimentali, in vinile; e “Mon Amour / Non sai cos’è”, 45 giri contenente il brano mai pubblicato in Italia “Mon Amour”, proposto per la prima volta in questa occasione in versione vinile rosso.

Lucio Battisti sarà omaggiato con le ristampe di “Cosa succederà alla ragazza”, presentato in vinile bianco; dell’album “Don Giovanni”, in vinile giallo; di “Hegel”, ultima sua pubblicazione in vinile bianco; di “La sposa occidentale” in vinile bianco; di “L’apparenza” presentato, in occasione del suo 35° anniversario, in vinile bianco; di “Emozioni”, l’album che raccoglie i primi 12 grandi successi di Battisti pubblicati precedentemente su 45 giri; di “Superbattisti” presentato in occasione del 50° anniversario in versione doppio vinile giallo con il meglio dal 1966 al 1971; di “Una donna per amico”, l’album più venduto della carriera discografica di Lucio Battisti.

La mostra-evento su Lucio Dalla a Napoli

Lucio Dalla amò la città di Partenope alla follia. «Io non posso fare a meno, almeno due o tre volte al giorno, di sognare di essere a Napoli» diceva il cantautore bolognese. E proprio a Napoli arriva l’affascinante viaggio nel mondo di Lucio Dalla, la grande mostra-evento ribattezzata per l’occasione “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano”, dedicata al genio umano e musicale. Sarà realizzata a Napoli dal 4 marzo al 25 giugno 2023 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Attraverso documenti, foto, copertine dei dischi, video, oggetti, abiti di scena, locandine dei film a cui ha partecipato, manifesti e naturalmente la ricca collezione di cappelli e berretti, sarà possibile scoprire l’intimità di Lucio e vivere la forza della sua musica.

I libri che raccontano la storia di Dalla e Battisti

E se, arrivati a questo punto, la nostalgia non fosse ancora sufficiente, ti consigliamo alcuni libri per rivivere la storia e i successi di Lucio Dalla e Lucio Battisti.