Lutto per Lino Banfi, morta la moglie Lucia

B anfi e la moglie erano sposati da oltre 60 anni. La figlia Rosanna: "Buon viaggio mami"

Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi, è scomparsa all'età di 85 anni. La notizia è stata data dalla figlia Rosanna attraverso un post su Instagram, che mostra una foto in bianco e nero della madre giovane e sorridente mentre mangia un gelato. Nel post, Rosanna scrive: "Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio".

Una vita accanto a Lino Banfi

Nata a Canosa di Puglia il 21 aprile del 1938, unica femmina di quattro figli, Lucia Zagaria ha condiviso l'intera vita con il comico pugliese icona della commedia all'italiana. Da sposata aveva preso il vero cognome del marito (in arte Lino Banfi), ma all'anagrafe si chiamava Lucia Lagrasta. Dal matrimonio con l'attore, ha avuto due figli: Rosanna, attrice, e Walter, regista e produttore.

Giovedì i funerali

Malata da tempo di Alzheimer, Lucia Zagaria si è spenta al Campus Bio Medico di Roma, dove da anni era in cura. I funerali saranno giovedì 23 febbraio alle 12.00 nella Parrocchia di Sant'Ippolito in viale delle Provincie, 45.

"Sente sempre il bisogno di papà vicino"

La signora Zagaria è stata accudita fino alla fine dal marito, con cui era sposata dal 1962. Una coppia di ferro, esempio di amore, dedizione e condivisione. Lucia, riservata e allo stesso tempo tenace, ha sempre sostenuto Banfi nella sua carriera artistica. Anche negli anni più difficili, prima che il protagonista de "L'allenatore nel pallone" riuscisse a conquistare popolarità e successo. Poco meno di un mese fa, Rosanna Banfi aveva rivelato in un'intervista che la madre non stava bene e che cercava sempre la compagnia del padre: "Sente sempre il bisogno di papà vicino. - aveva detto - Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l'unione familiare".

Lino Banfi

Un amore nato in adolescenza

Lino e Lucia si erano conosciuti quando erano adolescenti, a Canosa di Puglia, 15 anni lui, 13 lei. Si erano sposati dopo una decina d'anni di fidanzamento, l'1 marzo 1962, usando l'espediente della fuitina per costringere le rispettive famiglie ad accettare la loro unione. Da quel momento non si sono mai separati. L'attore ha sempre dichiarato di amare profondamente sua moglie e che nessuna delle star che aveva incontrato sul set dei suoi film aveva mai suscitato la sua gelosia.

La lettera di Banfi al Papa

Durante la pandemia, Lino Banfi aveva raccontato di una domanda commovente che la moglie gli aveva fatto: "Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio". Poco tempo dopo, l'attore aveva rivelato di aver scritto una lettera al Papa chiedendo di poter morire insieme alla moglie "tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita". Banfi era stato ricevuto da papa Francesco in udienza privata, a Santa Marta il 2 marzo di un anno fa, ma la moglie non aveva potuto partecipare a causa delle aggravate condizioni di salute.

Lino Banfi, la moglie e la figlia Rosanna

Il segreto dell'amore fra Lino e Lucia

Lino Banfi ha sempre attribuito la longevità del loro amore alla costruzione di una casa comune, di sacrifici e resistenze, che li ha resi una "casa antisismica che non si demolisce".