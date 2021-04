Addio a Helen McCrory la star di Harry Potter e Peaky Blinders

L 'attrice amatissima in Inghilterra è morta a Londra dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il marito, l'attore Damian Lewis, ha dato l'annuncio sui social: «Vai, piccola, nell'aria. E grazie»

È stata zia Polly in Peaky Blinders e Narcissa Malfoy in Harry Potter. Ma soprattutto è stata una moglie e una madre affettuosa. A 52 anni si è spenta l'attrice inglese Helen McCory ed è stato proprio il marito, l'attore Damian Lewis a dare l'annuncio della morte della moglie con parole molto toccanti sui social: «Con il cuore a pezzi devo annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che è Helen McCrory è morta in pace a casa, circondata da un’ondata di affetto da parte di amici e familiari», ha scritto l’attore conosciuto al grande pubblico per Homeland. «È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, l’abbiamo amata e sappiamo quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ora vai in cielo, piccola, e grazie».

Nata a Londra da madre gallese e padre scozzese, Helen McCrory era una grandissima amante dell'Italia dove ha vissuto per un anno, tra Firenze e Roma, e dove è spesso tornata per le vacanze, prima di iniziare a studiare recitazione in Gran Bretagna. Al cinema, oltre a Narcissa Malfoy negli ultimi tre film della serie di Harry Potter, ha interpretato Cherie Blair per ben due volte: nel mitico The Queen che è valso l'Oscar a Helen Miller e nel film I due presidenti. Sul piccolo schermo è stata un'attrice molto amata, soprattutto in Inghilterra, grazie al ruolo della stilosa matriarca degli Shelby Polly Gray nel poliziesco Peaky Blinders arrivato alla sua sesta stagione che dovrebbe essere trasmessa a fine anno e in cui vedremo la McCrory ancora una volta.

L'ultimo lavoro dell'attrice, insignita con la medaglia di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico per i servizi all'arte drammatica dall'amico principe Carlo, risale al 2019 e alla sua interpretazione di Kathryn Villiers, la moglie di Richard Gere, un potente e spietato magnate dell’editoria, un uomo talmente potente da influenzare gli esiti delle elezioni e plasmare la politica a suo piacere, in MotherFatherSon, la miniserie uscita durante il lockdown, lo scorso giugno.