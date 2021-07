L’Italia del nuoto a Tokyo 2020: ecco i nostri ragazzi

G li azzurri alla XXXII Olimpiade stanno regalando al nostro Paese grandi soddisfazioni. L'ultima medaglia è del 19enne Federico Burdisso che ha portato a casa un bronzo

Il nostro cammino di avvicinamento verso Tokyo è stato più lungo del previsto (ben 365 giorni in più), ma è giunto alla sua conclusione più rosea perché l'Italia conta già nel suo medagliere ben 14 trofei, l'ultimo dei quali arrivato grazie al 19enne del nuoto Federico Burdisso che ci ha regalato un bronzo importante. Insomma, per una Fede, la divina, che ci saluta, c'è un altro Fede che invece ci spinge a continuare a tifare l'Italia del nuoto. Sembra ieri che si è svolta la cerimonia di apertura e invece tra pochi giorni i nostri ragazzi torneranno a casa a godersi il meritato riposo dopo tanto stress e tensione per una situazione (pandemica) che non lascia certo indifferenti gli atleti.

A Tokyo 2020 sono arrivati anche un argento nella staffetta maschile 4×100 stile libero e un bronzo nei 100 rana grazie a Nicolò Martinenghi. Ma la verità è che le Olimpiadi non sono solo medaglie al collo, rappresentano davvero, al pari degli Europei di calcio oppure dei Mondiali, un momento unico, non solamente per il mondo sportivo, ma per tutti quanti che si sentono uniti da un unico progetto: quello di portare la bellezza dell'Italia nel mondo. Ecco perché le storie dei ragazzi da raccontare sarebbero molte, molte di più.

Alle Olimpiadi vengono abbattute le barriere, vengono tracciati nuovi limiti. A Tokyo si realizzano sogni, nascono nuovi eroi e hanno vita le leggende. I 5 cerchi sono il sogno di chiunque abbia praticato sport a livello agonistico e all'Acquatics Centre del Sol Levante sembra proprio che tutto possa succedere e ce lo dimostrano le imprese di tanti nuotatori che si giocano vittorie e sconfitte sul filo del centesimo per entrare nell’olimpo dei più grandi di tutti i tempi.

Il nuoto è infatti presente alle Olimpiadi fin dalla prima edizione dei "giochi", quella di Atene 1896. E se i primi nuotatori azzurri a partecipare a una rassegna olimpica sono stati Paolo Bussetti e Fabio Mainoni ai Cinque Cerchi di Parigi del 1900, la prima squadra italiana ufficiale risale invece all'edizione dei Giochi di Londra del 1908.

Facciamo ora un balzo nel nuoto moderno per la più grande olimpiade in vasca di tutti i tempi: il primo oro arriva nel 2000 a Sydney grazie alla vittoria di Domenico Fioravanti, Davide Rummolo si porta a casa un bronzo e uno strepitoso Massimiliano Rosolino regala al nostro Paese Oro, Argento e Bronzo.

Quattro anni dopo, ad Atene 2004 arrivano altre sei medaglie di bronzo per il nuoto maschile azzurro con Brembilla, Rosolino, Cercato, Magnini, Cappellazzo, Pelliciari. Ma bisognerà aspettare i Giochi di Rio de Janeiro del 2016 per festeggiare l'oro di Gregorio Paltrinieri per i 1500 m stile libero e il bronzo di Gabriele Detti, per i 400 e i 1500 m stile libero.

Auguriamo ai nostri azzurri di tornare da Tokyo sorridendo, felici per aver dato il massimo, fieri di aver scritto il loro nome per sempre nella storia del nuoto italiano!

Sfoglia la gallery per scoprire gli italiani del nuoto in Giappone.

Instagram 1 di 13 - Thomas Ceccon in un momento di pausa dei suoi 100sl Instagram 2 di 13 - Niccolò Martinenghi nei 100 rana Instagram 3 di 13 - Gli azzurri Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo conquistano uno storico argento: prima medaglia di sempre per una staffetta veloce italiana a una rassegna olimpica Instagram 4 di 13 - Gregorio Paltrinieri pronto per gli 800sl Instagram 5 di 13 - Alessandro Miressi nei 50sl Getty Images 6 di 13 - Gabriele Detti nei 400sl Getty Images 7 di 13 - Alberto Razzetti nei 200 misti Instagram 8 di 13 - Thomas Ceccon in vasca nei 100 dorso Getty Images 9 di 13 - Manuel Frigo protagonista della staffetta 4×100 stile libero Instagram 10 di 13 - Federico Burdisso nei 100 farfalla Instagram 11 di 13 - Ancora Burdisso durante la gara che gli ha regalato il Bronzo Instagram 12 di 13 - Ancora lo strepitoso Thomas Ceccon Instagram 13 di 13 - Federico Burdisso mentre attende il risultato della gara