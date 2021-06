Orietta Berti regina d’estate con Fedez e Lauro

F ormano un trio decisamente insolito e per questo stanno già suscitando enorme curiosità. Pronti per ascoltare la nuova hit dell'estate 2021? L'11 giugno esce “Mille”

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Un trio improbabile. Eppure il più atteso di questa estate 2021. L'11 giugno potremo sentirli cantare insieme "Mille", un brano al momento ancora top secret ma di cui tutti parlano e che è già stato definito «un tormentone per un pubblico over 50 rivestito da una patina sbarazzina acchiappa millennial».

L’annuncio dell’insolita collaborazione è avvenuto con una foto in contemporanea su tutti e tre i profili Instagram degli artisti: un divano rosa che spunta dal muso di una Cadillac rossa sul prato, un vero e proprio trono per la regina Orietta Berti, di ciclamino vestita, con le mitiche conchiglie che ha indossato anche a Sanremo. Ai suoi lati Fedez e Achille Lauro, entrambi stilosissimi e con occhiali da sole. L'idea di lavorare insieme è nata quasi certamente al Festival della canzone italiana dove erano presenti tutti e tre: Orietta Berti con il brano Quando ti sei innamorato, Fedez con Chiamami per nome in coppia con Francesca Michielin e Achille Lauro con le sue stravaganti performance extra-competizione firmate Gucci.

L'effetto Sanremo ha quindi sortito la nascita del "triangolo musicale" ma pare sia stato l'usignolo di Cavriago, che proprio sul palco dell'Ariston ha fatto "il botto" facendosi fermare dalla polizia per aver infranto il coprifuoco e rilasciando interviste in cui confessava il desiderio di duettare con altri artisti in gara, come «Ermal Metal e I Naziskin», a volere fortemente questa collaborazione - ormai la storpiatura dei nomi è diventata un cult sui social.

Dal fascino della "perrenial" e dal sapore vintage dello scatto, sappiamo già che la nuova hit infiammerà l'estate in salsa autotune con una spruzzata di elettronica (altrimenti che tormentone sarebbe!) e Fedez, nelle storie di Instagram, ha già regalato un assaggio dell'entusiasmo che ci travolgerà: «Non so se siete pronti a quello che vi dirò tra poco. Questo possiamo definirlo un piccolo miracolo tutto italiano. Oggi sono felicione. Abbiamo girato la prima parte del video».

Per Orietta Berti il tempo sembra non essere trascorso ed è lei a trasmettere sicurezza e fiducia nel futuro ai più giovani, conquistandoli con la sua autenticità: siamo certi che sarà lei la vera regina di questa estate.