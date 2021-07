Paola Egonu, il super talento del volley

P aola Egonu, campionessa di pallavolo, è il volto più iconico e nuovo delle Azzurre

Paola Egonu della truppa azzurra è il volto più iconico e nuovo: 22 anni, nata a Padova da genitori nigeriani, omosessuale dichiarata, più volte in prima linea contro il razzismo verso gli italiani di seconda generazione come lei, è la stella della Imoco Volley di Conegliano, con cui ha già vinto tutto, e di una Nazionale che, dopo l’argento ai Mondiali 2018 e il bronzo agli Europei 2019 punta al podio anche in Giappone.

«Il rinvio ci ha scombinato un po’ i piani» dice. «Eravamo in crescita e abbiamo dovuto mettere la preparazione in pausa per ricominciare da capo. Ma non era possibile fare altrimenti. Abbiamo dalla nostra il fatto di essere una squadra giovane: contiamo di arrivare a Tokyo ancora più mature».

A cura di Gianluca Ferraris - testi di Marta Bonini, Flora Casalinuovo, Alessandra Giardini, Gianluca Ferraris