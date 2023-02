“Quando un figlio?”, domanda da non fare: Pellegrini docet

T roppi follower le chiedono quando diventerà mamma: Federica Pellegrini si sente pressata e si sfoga sui social: "Figli? Se non venissero non mi sentirò meno realizzata"

Una risposta un po' piccata di Federica Pellegrini fa riflettere su quanto possa essere spiacevole per una giovane donna trovarsi a rispondere alla classica domanda "allora, quando fai un figlio?". Che la faccia la suocera, un'amica o la collega di turno risulta quasi sempre fuori luogo. La maternità è un tema delicato, per soddisfare una propria curiosità si può ferire, anche involontariamente. Magari una donna vorrebbe dei figli ma non arrivano. Oppure, semplicemente, non desidera averne e quella domanda sottende sottilmente il fatto che per essere completa una donna dovrebbe essere anche madre.

Pellegrini: "Questa domanda è un po' pesante"

Dopo l'ennesima follower che le ha chiesto notizie sulle sue "intenzioni procreative", Federica Pellegrini ha risposto seccamente: "Quando farò un figlio? Questa domanda è un po' pesante, ecco la verità".

"Se non ne avrò non mi sentirò meno realizzata"

"Sicuramente avere figli è una gioia ineguagliabile, - ha aggiunto la Divina - ma sembra quasi che se non venissero mi debba sentire meno realizzata di quello che sono. Assolutamente no. Se Dio vorrà arriveranno, altrimenti la mia vita andrà avanti comunque".

La pressione sulla maternità

La campionessa di Spinea, in vacanza a Livigno con il marito Matteo Giunta, ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram toccando anche il tema maternità. Da quando la Divina ha abbandonato le gare, questo tema è fra i più gettonati fra i suoi fan. Una pressione che inizia ad andare stretta alla campionessa olimpica. Poche settimane fa Federica si era trovata a dover smentire le continue voci di una presunta gravidanza. "Ma va, non ci stiamo proprio pensando", aveva detto a Repubblica. "Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare".

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati lo scorso 27 agosto a Venezia. A inizio anno Super Fede e il marito hanno trascorso la loro luna di miele tardiva alle Maldive. Fra le risposte ai fan, l’ex nuotatrice ha dedicato parole dolci al marito: "Matteo è la persona più educata, riflessiva, pacata. Non perde mai la pazienza. Poi non me lo sono scelto male. L'abbiamo tenuta nascosta per tre anni per non sbilanciare equilibri che nel nostro mondo sono molto sottili".

Una domanda scomoda: ecco perché

La domanda "quando farai un figlio?" risulta fastidiosa come altre che, con un filo di malignità, sottendono delle "mancanze" in chi le riceve: si va da "non sei ancora fidanzata?" a "quando ti laurei?", fino a "quando vi sposate?". Tornando al tema figli, se una donna sta cercando di averne è probabile che non lo voglia dire per scaramanzia; oppure non desideri affrontare la questione per il timore che qualcosa possa andare storto. Alcune donne non possono avere figli e può essere molto doloroso per loro parlarne. Oppure semplicemente hanno soppesato i pro e i contro e hanno deciso che avere dei bambini non fa per loro. Anche se fatta con le migliori intenzioni (e questo è tutto da dimostrare), la domanda risulta scomoda. Meglio evitare. Meglio attendere che la persona, se desidera affrontare l'argomento, lo sollevi per prima. Vorrà dire che si sente abbastanza sicura e protetta per discuterne apertamente e sinceramente.