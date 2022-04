S ta per uscire il nuovo libro di Angela Kelly, la confidente della regina Elisabetta, da oltre trent'anni al suo fianco. Racconterà le dinamiche tra Elisabetta, la Royal Family e i suoi più stretti collaboratori durante la pandemia ma anche i segreti più intimi (quelli autorizzati) della regina

La regina Elisabetta si fida ciecamente di Angela Kelly. Ecco perché le ha concesso la sua approvazione al progetto della stesura di un libro che raccontasse come l'amata sovrana inglese ha trascorso il lockdown.

Non a tutti è concesso di avere questo rapporto con la regina. Ma all'amica e collaboratrice di oltre trent'anni, è stata data carta bianca. E ora c'è grande attesa per il volume che uscirà il 12 maggio, proprio a pochi giorni dai festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno (e record sul trono).

Ma non è tutto. Perché i media britannici con questa notizia ci stanno andando a nozze: anticipa infatti solo di pochi mesi l'autobiografia del nipote Harry che promette (come sempre) di fare scintille con interi capitoli proprio sul legame tra nonna e nipote.

La dresser instancabile

La confidente e "dresser", come la chiamano a Palazzo (attenzione: è ben diverso dalla stylist!) svelerà solo i trucchi di cui si serve quotidianamente per assicurare che la Regina risulti sempre impeccabile, o anche qualche retroscena della guerriglia familiare di cui tutti sono ansiosi di sentire?

Sappiamo per certo che questo nuovo capitolo racconterà molte delle dinamiche che si sono create a Windsor durante la pandemia. Soprattutto tra Elisabetta e la Royal Bubble, il gruppo di pochi "intimi" che le ha fatto compagnia durante i primi mesi del 2020. Angela Kelly si soffermerà anche sui giorni precedenti e successivi alla scomparsa del principe Filippo, lo scorso anno, sulla preparazione dei funerali solenni "costretti" dalle restrizioni nazionali, e persino sui preparativi per le celebrazioni del Giubileo di Platino, in programma il prossimo 2 giugno con il Trooping the Colour.

Aneddoti e segreti

Quello della Kelly non è certo il primo libro sulla vita della longeva Elisabetta. Quando nel 2019 (la Megxit era ancora impensabile) era uscito il volume The Other Side of the Coin, nessuno si era stupito dell’esclusivo ritratto sulla vita e i segreti della regina. Kelly, è, infatti, per tutti, l'infaticabile sostegno di Sua Maestà e una miniera di aneddoti, verificati e attendibili. Solo lei conosce le curiosità e le abitudini più intime della regina. Ed è proprio in virtù di questa amicizia e fiducia di lunga data che le è stato concesso il permesso per la pubblicazione di quella che è, a tutti gli effetti, una biografia (l'ultima?) autorizzata.

Qualche anticipazione dal libro sulla regina Elisabetta

Grazie ad Angela Kelly sappiamo che la regina si fa truccare solo una volta all’anno, in occasione del discorso di Natale in televisione e che per il resto invece fa da sé e pensa personalmente alla sua beauty routine quotidiana. Elisabetta non rinuncia mai al rossetto - cambia tonalità solo per l'apertura del Parlamento - anche quando usciva a cavallo per i prati della ttenuta di Windsor. La Kelly ha raccontato che, durante il lockdown, tra i suoi tanti ruoli c’è stato anche quello di parrucchiera perché nessuno poteva avvicinare la Regina.

E, a proposito di capelli e cappelli, ora sappiamo anche che, per evitare che si scommetta sul colore del copricapo indossato ad Ascot, la "guardarobiera reale" li stende tutti su un tavolo visibili a tutto lo staff così da confondere le acque. Pensate che la Kelly ha addirittura concordato con il bookmaker Paddy Power di interrompere la possibilità di puntare sui colori indossati dalla regina per evitare di alimentare la febbre da scommessa tipica inglese. Pensate al potere di questa donna!

Ora aspettiamo solo di leggere nero su bianco nuovi racconti della fedele alleata.