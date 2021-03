Sanremo 2021: è il giorno della finale

L a 71esima edizione entra nel vivo con l'ultima serata, ecco com'è andata

Partenza a razzo con la banda della Marina Militare che canta l'Inno nazionale e poi subito gara. Il Festival è troppo lungo e ora che siamo alla finale lo hanno capito tutti. ma ormai bisogna arrivare in fondo. Fiorello in 5 giorni di festival è l'unico che è ringiovanito. Mentre noi che l'abbiamo visto dall'inizio alla fine abbiamo occhiaie e pelle ingrigita da carenza di sonno, lui si è tagliato i baffi in diretta ora della finale ha cambiato il look da gangster anni Trenta che non gli donava affatto. I siparietti con gli ospiti li abbiamo sofferti un po', ma è stata un'edizione difficile.

I cantanti si esibiscono uno dopo l’altro e bisogna dire che ormai le canzoni ci sono sempre più familiari: ad aprire le danze questa sera c’è Ghemon, seguito a ruota da una delle giovani che preferiamo, e cioè Gaia in un abitino di frange firmato Ferragamo. È quindi la volta di Irama, con il suo video registrato (il cantante è ancora in quarantena dopo che un suo collaboratore è risultato positivo all’inizio del Festival) e Gio Evan, che per la finale si mette finalmente i pantaloni lunghi. È quindi il momento del grande favorito, Ermal Meta, che ci regala un’altra perfetta versione della sua “Un milione di cose da dirti”. Dopo di lui c’è Fulminacci, a cui ormai vogliamo bene, Francesco Renga, che quest’anno proprio non ci convince, e gli Extraliscio e Davide Toffolo, momento mazurca a cui si siamo affezionate.

E giusto per non perdere il ritmo, arrivano Colapesce Dimartino con la loro “Musica leggerissima”, probabilmente l’unico vero tormentone di questa edizione del Festival. Su Instagram i due cantanti hanno deliziato i loro follower con una speciale “campagna” in cui hanno chiesto, tramite Stories, a Chiara Ferragni, Kim Kardashian e Kanye West tra gli altri di votare per loro. Come La rappresentante di lista, sono gli indie che hanno fatto bene a presentarsi a Sanremo. Non si possono certo definire dei giovani e sono prontissimi per il grande pubblico: potrebbero essere gli outsider che arrivano al podio.

E alla fine il mazzo di fiori arriva sia alla Michielin che a Fedez. Più che i discorsi edificanti dei super ospiti quest’anno hanno potuto i fiori. Il protocollo prevedeva che l'omaggio venisse consegnato solo alle signore ma a un certo punto Veronica Lucchesi, una metà de La rappresentante di lista, per prima lo ha passato al suo partner e da lì è stata gara tra le donne a scansare il mazzolino a favore dei maschi. Damiano dei Maneskin lo ha addirittura strappato alla bassista del gruppo Victoria : “Questo lo prendo io!”. E via fino a quando la regola è cambiata: fiori per tutti partita di genere floreale.

Ornella Vanoni ci regala il momento emozionane del Festival, mentre su Twitter tutti fanno il tifo per lei e per come mette al loro posto prima Fiorello e poi Francesco Gabbani (“Duetto con te solo se suoni e basta”, gli ha detto), mentre gli account che commentano l’Eurovision, e che seguono Sanremo religiosamente, la scoprono per la prima volta: benvenuti nel fanclub della Vanoni.