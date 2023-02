Sanremo, Blanco spacca tutto: l’ironia dei social (e di Pieraccioni)

U n problema tecnico agli auricolari. E Blanco, invece di fermarsi e chiedere aiuto, ha devastato la scenografia dell'Ariston. Il pubblico del Festival di Sanremo ha protestato. Amadeus ha mantenuto la calma, Gianni Morandi si è messo a pulire e i fan del cantante si sono arrabbiati sui social network. Per fortuna, c'è Leonardo Pieraccioni

Stava andando tutto alla perfezione. Poi, intorno a mezzanotte, ecco che al Festival di Sanremo succede quello che non ti aspetti: Blanco sale sul palcoscenico dell'Ariston e comincia a sfasciare tutto. Una strana coreografia per accompagnare la sua canzone in gara? Macché, una reazione esagerata a un problema tecnico. Ovviamente, le reazioni non si sono lasciate attendere: il pubblico dell'Ariston lo ha fischiato, sui social invece ha vinto l'ironia.

Un problema tecnico e Blanco si scatena

Blanco si era già esibito sul palcoscenico durante la serata: ha duettato con Mahmood sulle note di Brividi. Più tardi, Amadeus lo ha chiamato a cantare il suo nuovo singolo, L’isola delle rose. A causa di un problema tecnico, però, dopo i primi accordi è sparito l'audio negli auricolari di Blanco. In quel momento Amadeus era tornato in camerino e non si è accorto di quello che stava succedendo. Blanco, non riuscendo a sentirsi e quindi a cantare bene, prima ha segnalato a gesti alla regia che aveva un problema agli auricolari e poi è come impazzito per la rabbia e ha cominciato a sfasciare la scenografia dell'Ariston, devastando i vasi di rose a bordo palco, prendendoli a calci e disseminando ovunque i fiori recisi.

«Non andava la voce e ho pensato: adesso mi diverto»

Quando Amadeus è tornato sul palcoscenico, ha trovato una devastazione. Il pubblico, che per un attimo aveva immaginato che quella di Blanco fosse una strana performance organizzata, ha capito che non si trattava di questo. Il cantante, infatti, ha ammesso: «La musica è musica, non bisogna per forza seguire uno schema». Ha aggiunto: «I vasi li avrei spaccati comunque, perché non andava la voce e ho pensato: almeno adesso mi diverto». Peccato che il suo divertimento non sia piaciuto al pubblico, che ha cominciato a protestare e fischiarlo, mentre Amadeus tentava di riportare la calma.

Gianni Morandi con la scopa in mano sul palco

«Magari non vi è piaciuto quello che avete visto e lo comprendo, ma se tu desideri tornare al termine della gara a cantare sei il benvenuto», ha detto Amadeus a Blanco. Il conduttore del Festival ha cercato di mantenersi calmo e capire la situazione. «Volentieri, canto anche da solo, canto perché mi piace la musica», ha risposto Blanco. Nel corso della serata, però, Amadeus ha spiegato che non c'erano le condizioni per farlo tornare. Intanto, siccome lo spettacolo doveva andare avanti, ecco che sul palcoscenico sono arrivati gli uomini e le donne delle pulizie, con le scope in mano. Rassegnato Amadeus, che ha detto: «E ti pare che non era successo niente fin adesso. Avete visto sto macello, ci sarà un motivo, gli è partita la “scabarabba”». Ha aggiunto: «Era dai tempi di Bugo e Morgan, ma almeno lì c’era anche Fiorello, mentre ora Gianni sta calmando Blanco». Morandi, invece, è arrivato sul palco con la scopa in mano, per aiutare il personale delle pulizie a sistemare il disastro.

La rabbia dei fan di Blanco sui social network

Una performance che non è piaciuta quasi a nessuno, quella di Blanco. Sui social i suoi fan si sono arrabbiati. La sua bacheca è stata sommersa dalle critiche. «Che vergogna! Ti sei divertito solo tu», gli hanno scritto i fan, «Chiedere scusa e magari mettersi a pulire no?». Nella notte, poi, sono stati pubblicati tantissimi meme. La maggior parte degli utenti ha messo a confronto la rabbia di Blanco con l'umiltà di Gianni Morandi che, dopo una vita dedicata alla musica, ha preso la scopa in mano per aiutare il personale delle pulizie. «In un mondo di Blanco, lunga vita a Gianni Morandi», ha scritto un utente. «Nella vita siate sempre come Gianni Morandi, che dopo 50 anni di carriera e un’umiltà sicuramente non paragonabile a quella di Blanco aiuta a pulire il palco», ha aggiunto un'altra. «Se avesse condotto Maria De Filippi sarebbe entrata dicendo a Blanco tranquillo ti sei innervosito può succedere però non è una cosa bella adesso pulisci tutto. E noi saremmo stati fermi ventisei minuti a guardare lui che alza rosa per rosa a mani nude. Peccato», ha commentato un altro utente.

Gianluca Grignani: «Blanco? Non mi sono reso conto»

Anche i personaggi famosi sono intervenuti sui social. Serena Autieri ha scritto su Twitter: «Trovo che la performance di Blanco non sia affatto rispettosa nei confronti del Festival come istituzione e del pubblico, che preferisce una buona canzone ad uno sterile esercizio di devastazione che sembrava guidato da rabbia ingiustificata e comunque fuori luogo». I Cugini di Campagna, che si sono esibiti dopo Blanco, hanno detto: «Ha fatto un casino, temevamo di scivolare sui fiori». Gianluca Grignani ha spiegato: «Non mi sono reso conto, sembrava un'esibizione normale».

L'ironia di Pieraccioni: «Blanco, vieni a potare la siepe»

Ma la reazione che ha fatto sorridere tutti è stata quella di Leonardo Pieraccioni. Il regista e attore non si è lasciato sfuggire l'occasione per pubblicare nelle sue Storie su Instagram un video pieno di ironia. «Blanco, ho una siepe da potare qui, vieni tu?», ha detto riferendosi alle aiuole di rose letteralmente distrutte dal vincitore della scorsa edizione del Festival. Il video è diventato virale.