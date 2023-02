Sanremo, Ferragni sul palco con una lettera a se stessa

C hiara Ferragni a Sanremo racconterà la sua storia, invitando al coraggio, tutto femminile, di affrontare le sfide e di inseguire i propri sogni

Tutto pronto all'Ariston per la 73esima edizione del Festival. Questa sera Amadeus darà il via alla sua quarta direzione artistica e conduzione della manifestazione. Sul palco i primi 14 Big in gara, ma grande è la curiosità per l'esordio di Chiara Ferragni a Sanremo.

Corteggiata da tempo da Ama, l'imprenditrice digitale da 28,5 milioni di follower solo su Instagram, è pronta al debutto. A lei il ruolo di co-conduttrice della prima e dell'ultima serata.

Ferragni a Sanremo, attesa per il monologo

Chiara Ferragni è attesa alla prova della diretta tv e soprattutto a quella del monologo che porterà all'Ariston. Dieci minuti - racconta chi ha visto le prove, super blindate - in cui Chiara leggerà una "lettera a se stessa", raccontando un po' la sua storia e invitando al coraggio, tutto femminile, di affrontare le sfide e di inseguire i propri sogni.

"La sua presenza è motivo di grande curiosità per molti, di felicità per noi, grande divertimento, è una ragazza solare, sarà una bella sorpresa", promette Amadeus limitandosi a raccontare a RTL 102.5 che "sarà sola sul palco". E Morandi, co-conduttore delle quattro serate: "Vedendola di persona, in azione, si capisce perché abbia un seguito così forte, farà una bella cosa".

L'imprenditrice, che ha devoluto il cachet di Sanremo all'associazione "Dire, Donne in rete contro la violenza", dell'ansia della vigilia non ha fatto mistero nel suo diario quotidiano su Instagram: "Ultime prove, poi domani si parte, mi c*** leggermente, anzi molto addosso, ma ho una grande voglia di salire sul palco", confessa ai suoi fan. "Apprezzo tutti i messaggi carini e pieni di energia che mi mandate, li leggo, mi fanno sempre piacere. Ce la metterò tutta", racconta nelle stories Ferragni, che vestirà Schiaparelli e Dior e dietro le quinte è seguita dalle telecamere di Amazon per la seconda stagione della serie "The Ferragnez" di Prime Video.

Al Festival con Fedez

Nella splendida villa in collina a Sanremo, con vista mozzafiato sulla Riviera dei fiori e piscina a sfioro, la Ferragni è stata raggiunta dal marito Fedez, che oltre ad esibirsi mercoledì sul "palco sul mare" a bordo di Costa Smeralda e a calcare il palco venerdì nella serata duetti con gli Articolo 31, condurrà con Luis Sal il podcast "Muschio selvaggio da Sanremo", alle 18.45 su Rai2. Primo ospite annunciato, Marco Mengoni.

Gli ospiti della prima serata

Come da tradizione, il palco dell'Ariston ospiterà i vincitori della scorsa edizione, Mahmood e Blanco, che canteranno "Brividi". Blanco poi si esibirà da solo con il suo nuovo inedito dal titolo "L'isola delle Rose". Sarà anche la serata dei Pooh che tornano a esibirsi insieme, anche con Riccardo Fogli, dopo l'addio dato alle scene nel dicembre 2016 e soprattutto dopo la morte di Stefano D'Orazio. "Faranno qualcosa di speciale - ha assicurato Amadeus -. Ripercorriamo la loro carriera e sarà emozionante".

Elena Sofia Ricci - con una "dispensa" speciale avuta dai suoi impegni a teatro - sarà a Sanremo per presentare la nuova fiction di Rai 1 "Fiori sopra l'inferno", mentre dal Sukuzi stage, per gli eventi esterni collegati al festival, arriverà Piero Pelù con il brano "Gigante". E dalla Costa Smeralda, ormeggiata al largo di Sanremo, si collegherà il rapper Salmo.

"E poi convinciamo Gianni (Morandi, ndr) a intonare qualcosa, così facciamo cantare tutto l'Ariston", ha detto Amadeus in conferenza stampa alla vigilia, che ha voluto anche un omaggio a Lucio Battisti in occasione degli 80 anni dalla nascita e dei 25 dalla morte del cantautore.

Prime 14 canzoni in gara

Quanto alla gara ascolteremo le prime 14 canzoni, che verranno votate dalla stampa accreditata (carta, radio e web) al Festival. A fine serata verrà stilata una classifica provvisoria.

Questi i cantanti in scaletta in ordine di uscita: Anna Oxa (con Sali - Canto dell'anima), gIANMARIA (Mostro), Mr. Rain (Supereroi), Marco Mengoni (Due vite), Ariete (Mare di guai), Ultimo (Alba), Coma--cose (L'addio), Elodie (Due), Leo Gassmann (Terzo cuore), I Cugini di Campagna (Lettera 22), Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato), Olly (Polvere), Colla Zio (Non mi va), Mara Sattei (Duemilaminuti).