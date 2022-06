Shakira e Piqué: confermato l’addio dopo il tradimento

D opo le indiscrezioni dei giorni scorsi seguite alle voci del tradimento del calciatore arriva la conferma ufficiale della coppia: «Ci dispiace confermare che ci stiamo separando»

È finita dopo dodici anni d'amore la storia d'amore tra la cantante colombiana Shakira e il calciatore del Barcellona Gerard Piqué. Da settimane si rincorrevano le voci di un pesante tradimento del difensore blaugrana proprio mentre la popstar sfilava sul tappeto rosso del Festival del cinema di Cannes in Costa Azzurra. E forse proprio per mettere a tacere quelle voci, e per preservare la stabilità dei due figlia della coppia, Milan e Sasha, alcune ore fa Shakira ha deciso di fermare sul nascere tutte le chiacchiere comunicando, attraverso uno stringato comunicato stampa, la fine della love story.

Le parole che segnano la fine

«Per il bene dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione». Parole che sembrano di circostanza forse, ma che segnano il 90° minuto e la fine della partita per i due che si erano conosciuti nel 2010, in occasione dei mondiali di calcio in Sudafrica, con la cantante protagonista dell'inno di quell'edizione del torneo iridato, il mitico Waka Waka, diventato un vero tormentone, e lui che era stato eletto tra i dieci calciatori più sexy del Mondiale.

Il resto è storia. D'amore, si intende. Almeno finché è durata.

Shakira, Piqué e l'altra donna

L'arrivo di una nuova donna, come accade spesso, e come aveva riportato più volte il magazine spagnolo El Periodico, ha causato però l'allontanamento definitivo del giocatore e della star da milioni di dischi venduti. Ma Shakira sta reagendo e, dopo aver incassato il colpo, ha voluto anche chiarire le voci (false) su un suo malore, perché immortalata qualche giorno fa in ambulanza. La cantante ha spiegato che era suo padre, dopo una caduta, ad aver avuto bisogno delle cure e lei lo stava solo accompagnando. «Ho ricevuto alcuni messaggi di persone che erano preoccupate per la mia salute: sono foto scattate il 28 quando mio padre purtroppo ha avuto una brutta caduta. L'ho accompagnato personalmente su un'ambulanza all'ospedale dove si sta riprendendo bene. Grazie a tutti di cuore per il vostro sostegno».