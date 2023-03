Sophie contro Meghan: cos’è successo tra le due duchesse

C he la Royal Family non veda di buon occhio Meghan Markle è ormai assodato. Persino la moglie del principe Edoardo, ora diventata duchessa di Edimburgo, sarebbe "sollevata" all'idea di non doversi più inchinare davanti alla moglie di suo nipote Harry

L'arrivo di Meghan Markle nella Royal Family ha alimentato non pochi malcontenti. Con la Megxit e il trasferimento oltreoceano, Harry e Meghan in diverse occasioni si sono duramente scagliati contro la corona britannica, sollevando polemiche e aggiudicandosi le prime pagine dei tabloid d'oltremanica. Di loro non si smette di vociferare e l'attenzione del gossip internazionale è concentrata attorno all'evento dell'anno: davvero i duchi di Sussex parteciperanno all'incoronazione di Carlo III? Le indiscrezioni non si fermano, ma intanto pare che i due coniugi siano sempre più soli. Esclusi da Hollywood e dagli eventi più prestigiosi, la reputazione di Harry e Meghan sta crollando. Ad aver espresso un giudizio poco lusinghiero nei confronti dell'ex attrice è anche Sophie di Edimburgo, moglie di Edoardo, il figlio minore della regina Elisabetta. Tra le due duchesse pare non scorra buon sangue...

Sophie di Edimburgo contro Meghan?

Dalle indiscrezioni rese note dal "Daily Mail", persino la moglie di Edoardo nutrirebbe una certa ostilità nei confronti di Meghan Markle. Stando a quanto riferito dal famoso tabloid britannico, dopo aver conquistato il titolo di duchessa, Sophie di Edimburgo si sarebbe lasciata andare a una rivelazione che per la Markle potrebbe rappresentare l'ennesimo duro colpo.

Ad alcuni amici, infatti, avrebbe confidato di sentirsi «sollevata» all'idea di non doversi più inchinare davanti a Meghan. L'ex attrice, inoltre, è stata definita «una donna che ha mancato di rispetto alla Corona».

Se il protocollo le imponeva di inchinarsi davanti ai membri più importanti della scala gerarchica, ecco che ora tutto cambia. Ora che è diventata duchessa, infatti, l'obbligo non sussiste più. Il "Daily Mail" riferisce che «Sophie è sollevata. Non deve più fare la riverenza a qualcuno della famiglia che non solo ha lasciato i doveri reali, ma ha passato gli ultimi tre anni a criticare l’istituzione per cui lei lavora così duramente».

In passato invece...

Eppure era stata proprio la moglie di Edoardo la prima a fare visita a Harry e Meghan dopo la nascita del loro primogenito, Archie. Secondo la stampa locale, tuttavia, anche in passato tra le due sarebbe maturata una certa ostilità.

La regina, per esempio, aveva dato a Meghan la possibilità di avere come mentore Sophie, allora contessa Wessex, affinché la aiutasse ad ambientarsi al meglio all'interno della Royal Family e apprendere il rigido protocollo imposto ai suoi membri. La Markle però aveva declinato l'offerta: «Pensava che Harry fosse sufficiente e che non avesse bisogno di ulteriore aiuto da un mentore», aveva rivelato proprio al "Daily Mail" l’autore reale Gyles Brandreth. Dopo quell'episodio si è rotto davvero qualcosa tra le due donne?

Non solo: quanto successo a marzo 2020 in occasione del Commonwealth Day Service confermerebbe un possibile attrito tra Meghan e Sophie. Il principe Edoardo e sua moglie erano seduti vicino ai nipoti, William e Harry, e alle rispettive consorti. I fotografi avevano immortalato Sophie mentre dialogava appassionatamente con Kate e William, senza però degnare di uno sguardo i duchi di Sussex. Non ci fu alcuno scambio di battute con loro, che pure le sedevano accanto...