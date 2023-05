Con il principe William sarebbe “difficile lavorare”: ecco perché

L’erede al trono sembra amato dai sudditi, eppure chi lo conosce bene avrebbe un altro giudizio nei suoi confronti: ecco perché

È stato appena immortalato mentre prendeva le ordinazioni all’interno di un ristorante indiano a Londra, come fosse un normale cameriere. Invece, è l’erede al trono britannico: William, principe di Galles, appare sempre sorridente e garbato, eppure ci sarebbe un lato di lui ben diverso e che solo pochi conoscono…

Il lato nascosto del principe William

Al fianco della moglie, Kate Middleton, ha dato un’immagine di sé composta e impeccabile, persino simpatica. Dopo aver preso una prenotazione in un ristorante indiano della Capitale, ha consegnato le pizze a giocatori e staff del Dowlais Rugby Football Club. Insomma, starebbe ben attento all'immagine che dà della monarchia.

Il principe William appare fedele alla corona britannica, rispettoso delle rigide tradizioni di corte, un padre amorevole, un marito gentiluomo e un reale forse già pronto a prendere le redini della monarchia. E nonostante sia Harry il principe ritratto come la pecora nera della famiglia reale, ci sarebbe un retroscena assolutamente inaspettato che riguarda proprio il fratello maggiore. Ebbene sì perché stando alle ultime indiscrezioni trapelate, parrebbe che il primogenito di Carlo e Diana non sia tanto diverso dallo “Spare” di casa. Il principe di Galles, infatti, sarebbe impaziente e spesso irascibile, non particolarmente incline al perdono. E il padre Carlo nutrirebbe già qualche preoccupazione. Con William il futuro della corona vacilla? I sudditi più affezionati sono certi che non ci sia nulla da temere, ma le prime malelingue comincerebbero a farsi strada…

Insomma, a Buckingham Palace non sarebbe semplice neppure rapportarsi con il principe William: tra i suoi più grandi difetti spiccherebbe l’impazienza. A rivelarlo è stata una fonte reale a Robert Jobson, autore del volume “Our King: Charles III, The Man and The Monarch Revealed”, in cui ha rivelato non pochi retroscena di corte. «È una persona molto motivata e questo può renderlo impaziente», ha scritto. E pare che non sia solo Harry ad aver avuto qualche divergenza con il padre. Persino William sarebbe stato protagonista di diverse discussioni con il nuovo re britannico.

Succede quindi che sia «irascibile quando ha a che fare con Carlo», che a sua volta avrebbe «un caratteraccio» ma «non va avanti all'infinito. Può sentirsi frustrato ed esplodere, e poi, in un istante, se ne dimentica». Al contrario, ha precisato: «William dimentica raramente».

William come Carlo?

Sembra quindi che in pubblico i reali mostrino un volto ben diverso da quello che svelano nel privato. Alcuni dettagli lo confermerebbero. Lo stesso Carlo, il nuovo re, in pubblico è sempre apparso imperturbabile. Eppure, a volte, il nervosismo ha preso il sopravvento. Chi non ricorda lo scatto d’ira avuto per via di una penna mal funzionante? Succedeva pochi giorni dopo la scomparsa della madre, la regina Elisabetta II. In quello stesso periodo, davanti a una scrivania troppo piena, Carlo III non trovava il giusto spazio per apporre comodamente la propria firma e, per questo motivo, è apparso piuttosto stizzito.

Si dice, invece, che il figlio William tenda a nutrire un certo rancore. Lo dimostrerebbero l’incapacità di perdonare il fratello Harry o la scazzottata a Frogmore Cottage raccontata dal duca di Sussex nel suo chiacchieratissimo libro. Più disponibile al perdono sarebbe papà Carlo, che si è detto «felice» per la presenza di Harry alla sua incoronazione e «dispiaciuto» per l'assenza di Meghan e dei nipotini Archie e Lilibet. Quel litigio tra fratelli, che al momento appare insanabile, starebbe preoccupando il nuovo re. Tuttavia, stando a quanto raccontato da Jobson nel suo ultimo libro, ha sempre saputo di avere a che fare con due ragazzi «volitivi, persino testardi».

Il sovrano teme che l'astio tra William e Harry avrà ricadute negative sulla monarchia. Per questo motivo, sarebbe già pronto a tendere una mano al figlio minore: la sua presenza alla cerimonia del 6 maggio sarà il primo passo verso una rappacificazione? Se re Carlo sta andando incontro a Harry, che con la Royal Family sembra aver chiuso ogni rapporto, ora tocca a William: davvero è pronto a riavvicinarsi al fratello?