Sophie Marceau a Cannes con un film sull’eutanasia

A 54 anni Sophie Marceau interpreta un ruolo difficile: una figlia a cui il padre malato chiede di aiutarlo a morire. Il film "Tutto è andato bene" è tra i più attesi del Festival di Cannes

Dal tempo delle mele ai momenti di rinascita post-pandemia. Sophie Marceau è uno dei primi volti del cinema ad aprire il 74mo F"estival di Cannes che, dal 6 al 17 luglio, ripopola la Croisette di stelle del cinema a due anni dall’ultimo red carpet per la Palma d’oro (rimandata poi per il Covid).

Sophie Marceau, 54 anni, torna in scena da protagonista in uno dei 23 titoli in competizione. Mercoledì 7 luglio è prevista la “sua” première: “Tout s’est bien passé” di François Ozon, tratto dal romanzo “Tutto è andato bene” di Emmanuèle Bernheim (pubblicato in Italia da Einaudi). E se all’età di 14 anni, con “Il tempo delle mele” di Claude Pinoteau, Sophie aveva emozionato gli adolescenti di tutto il mondo diventando l’icona dell’adolescenza e del primo amore, quarant’anni dopo racconta i sentimenti di una donna matura per un padre tanto carismatico quanto difficile da amare che, colpito da una malattia, le chiede di aiutarlo a morire.

1 di 2 2 di 2

Affrontando il tema dell’eutanasia insieme al rapporto tra padri e figli, “Tout s’est bien passé” arriverà nelle sale italiane il prossimo autunno, restituendoci il volto - ancora bellissimo - che ha incarnato anche la Marianne d’Oltralpe ma ultimamente è stato più defilato. Negli anni 90 Sophie Marceau ha avuto successi in altalena tra la Francia e Hollywood: “Braveheart” con Mel Gibson, “Sogno di una notte di mezz’estate” con Rupert Everett oltre a “Il mondo non basta” dove era la bella avversaria di James Bond (allora Pierce Brosnan). Anche i suoi amori sono stati molto seguiti: 16 anni con il regista polacco Andrzej Żuławski fino al 2001, dal quale ha avuto due figli, sei con il produttore Jim Lemley (una figlia) e sette con l’attore Christophe Lambert, conosciuto girando “Trivial”, dal quale si è separata nel 2014. Ma proprio accanto a lui potrebbe tornare presto a recitare in “Save the last bullett” ambientato durante la guerra nei Balcani.