Tale madre tale figlia: la bellezza è questione di famiglia

Si dice spesso “tale madre, tale figlia” per evidenziare le somiglianze familiari. Ma nel caso di alcune star, questa somiglianza è addirittura strabiliante! Negli anni abbiamo visto baby-star crescere e diventare sempre più simili alle loro mamme famose (non so se avete visto ultimamente Suri Cruise e Katie Holmes: praticamente due gocce d’acqua!). Del resto buoni geni non mentono e modelle, attrici e cantanti ne sono la prova vivente.

Guardate Reese Witherspoon: l’attrice insieme alla figlia Ava, avuta dall’ex marito e collega Ryan Philippe, sembrano più sorelle che madre e figlia. E che dire di Apple, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin? La 'ragazzina' somiglia moltissimo a entrambi ma con quei lunghi capelli biondi è il ritratto di mamma Gwyneth! Oppure Lila Grace, copia esatta di mamma Kate Moss (addirittura si sono passate il testimone di Burberry) o ancora Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, che ha ereditato i geni da top model della mamma! E neanche Dylan Penn scherza, bella quasi come mamma Robin Wright; oppure Maya Hawke, figlia di Uma Thurman. E poi c'è Zoe Kravitz, strepitosa come sua madre, Lisa Bonet, l’indimenticabile Denise de “I Robinson”. E ancora Rumer Willis che con uno scatto ha dimostrato a tutti quanto sia simile a mamma Demi Moore; infine Kim Basinger e Ireland Baldwin: due gocce d'acqua e di sex appeal.

Abbiamo scelto alcune delle giovani celebrità splendide come le loro mamme. Secondo voi chi è più sexy: le madri o le figlie? Meglio la bellezza seducente degli "anta" o la più acerba e sbarazzina delle ventenni?

Yasmin e Amber Le Bon

La bellissima Yasmin Le Bon, ex modella e compagna di una vita del più famoso Simon che negli anni Ottanta tutte volevano sposare, ha passato il testimone alla figlia Amber.

Demi Moore e Rumer Willis

Demi Moore ha fatto da tempo pace con la figlia Rumer Willis (quando era adolescente aveva deciso di vivere con il padre Bruce perché non accettava la relazione della madre con il giovane Ashton Kutcher) e ora non smettono di assomigliarsi: sembrano davvero sorelle.

Goldie Hawn e Kate Hudson

Kate Hudson e la madre Goldie Hawn vivono davvero in simbiosi: estremamente belle, bionde e bravissime attrici. Molto simili fisicamente entrambe ammettono di avere anche un carattere pressoché identico: complimenti!

Julianne Moore e Liv Freundlich

Julianne Moore, nome d'arte di Julie Anne Smith è la migliore amica dalla figlia Liv Freundlich che, già da piccola, papà Bart, regista, ha già inserito nel cast del film The rebound. E ora studia recitazione!

Reese Witherspoon e Ava Phillippe

A volte non potremmo essere più diverse da loro. Altre invece le assomigliamo così tanto da far paura: stessi capelli, stessi occhi, naso e bocca uguali. Insomma, due gocce d'acqua. Proprio come dimostrano le foto di mamma Reese Witherspoon e della figlia Ava Elizabeth Phillippe, avuta dall'ex marito e che ha tutte le intenzioni di seguire le orme della bella Elle Woods ne La rivincita delle bionde.

Cindy Crawford e Kaia Gerber

Kaia Gerber ha preso tutta la bellezza dalla madre Cindy Crawford, compreso lo stacco di coscia. Qualcuno dice addirittura che sia molto più bella di mamma Cindy. Ed è per questo che è una modella di grandissimo successo!

Andie MacDowell e Margaret Qualley

Andie MacDowell insieme alla primogenita Margaret Qualley, avuta dall'ex marito Paul, che ha iniziato come modella appena compiuti i 14 anni e ora fa l'attrice esattamente come l'affascinante mamma.

Jerry Hall con Georgia May ed Elizabeth Jagger

La modella e attrice statunitense Jerry Hall (mitica ex dell'ancor più mitico Mick Jagger!) insieme a due dei suoi quattro figli: Georgia May ed Elizabeth Jagger, entrambe modelle sulla cresta dell'onda.

Melanie Griffith e Dakota Johnson

Anche Melanie Griffith e la figlia Dakota Johnson sono davvero molto simili: hanno le stesse labbra, lo stesso naso e gli stessi occhi. e la stessa passione per i bei ragazzi: il papà di Dakota, Don Johnson è stato uno dei sex symbol degli anni Ottanta e la giovane attrice è fidanzata con Chris Martin, frontman dei Coldplay ed ex di Gwyneth Paltrow.

Susan Sarandon con Eva Amurri Martino

Gli occhi da cerbiatta di Susan Sarandon sono stati ereditati dalla figlia maggiore Eva Amurri Martino, nata nel 1985 dalla breve relazione della madre con il regista italiano Franco Amurri (di 12 anni più giovane).

Kate Moss e la figlia Lila Grace

Lila Grace, figlia di Kate Moss e Jefferson Hack (editore della rivista Dazed & Confused), insieme alla madre sul red carpet del Met Gala di New York. La giovane teenager è ormai una modella e segue quindi le orme della madre calcando le passerelle di tutto il mondo. Accompagnata e seguita da mamma Kate, ovviamente.

Madonna e Lourdes Leon

La poliedrica artista statunitense (ma di origini italiane) che non ha bisogno di presentazioni, Madonna, con la figlia Lourdes Maria Ciccone Leon che, sulla scia di mammà, ha deciso che vuole fare l'artista: ha già disegnato ben due capsule collection per brand noti, ha già sfilato in passerella ed è stata protagonista di diverse campagne pubblicitarie. Ma pare che ora voglia anche cimentarsi nel canto...

Katie Holmes con Suri Cruise

Guardate Katie Holmes e la figlia Suri Cruise: non si può non notare la grande somiglianza fra madre e figlia. I magazine d'Oltreoceano sono letteralmente impazziti per la figlia del divo di Top Gun.

Sharon e Kelly Osbourne

Taglio corto, colore di capelli eccentrico e grande vitalità… parliamo di Kelly Osbourne e della madre Sharon Osbourne che in comune non hanno solo la chioma.

Meryl Streep con Mamie e Grace Gummer

Grandissima somiglianza per Meryl Streep con due (quelle che hanno intrapreso come la mamma la carriera di attrici) delle sue tre figlie Mamie e Grace Gummer: guardarle è come vedere Meryl una trentina di anni fa.

