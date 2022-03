Tiziano Ferro è diventato papà di Margherita e Andres

C on un post commovente su Instagram il cantante e il marito hanno reso pubblica la notizia di aver allargato la famiglia dando il benvenuto a due bambini di 9 e 4 mesi. Ecco il commovente messaggio

A 42 anni appena compiuti Tiziano Ferro ha realizzato il più bello dei suoi sogni: quello di diventare papà. Più volte aveva raccontato che, dietro la scelta di trasferirsi negli Stati Uniti (a Los Angeles) c’era il desiderio di avere un figlio. Così, il cantante e il marito Victor Allen (sposato con doppio matrimonio in Italia e in America), si sono stabiliti dove era burocraticamente più semplice ottenere il permesso.

Ora, con un post tenero e commovente sul suo profilo Instagram, Tiziano Ferro, insieme al compagno di vita Victor , hanno reso pubblica la notizia di aver allargato la famiglia. «Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi, Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata, ma anche la nostra», ha scritto il cantante, raccontando qualche dettaglio della paternità. «Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo», ha specificato nella didascalia della foto in bianco e nero in cui tiene i due figli in braccio mentre il marito li guarda.

Il cantante ha anche fatto sapere che chiede la più totale riservatezza riguardo l'argomento, rispetto e privacy: «Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" — e soprattutto "se" — condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile».

L'interprete di Rosso Relativo, esattamente come aveva nascosto a tutti la sua storia d'amore nata nei corridoi della Worner Bros con Allen, ha quindi scelto di non condividere pubblicamente il percorso di paternità, ma di rivelarlo solo a "cose fatte".

Oggi Tiziano Ferro è «l’uomo più felice del mondo». E confida «Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione», scatenando una valanga di commenti entusiasti e felicitazioni da parte dei tanti fan sparsi in tutto il mondo.