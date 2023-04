Tragedia nel volley, morta a Istanbul la 18enne Julia Ituma

J ulia Ituma, una delle giocatrici più promettenti della pallavolo italiana, è morta a Istanbul precipitando dalla finestra di un hotel

Il mondo del volley è sconvolto per la morte avvenuta a Istanbul di Julia Ituma, giocatrice 18enne della Igor Novara. La giovane pallavolista italiana di origini nigeriane, è precipitata dalla finestra dell'albergo in cui alloggiava con la sua squadra. Ieri sera era scesa in campo nella partita persa 3-0 da Novara contro l'Eczacibasi Istanbul valida per il ritorno dei quarti di Champions League.

Indagini in corso a Istanbul

Ancora non chiare le circostanze del decesso. L'atleta è morta nella notte mentre tutte le compagne dormivano, compresa la spagnola Varela Gomez, che condivideva la stanza con Julia. La polizia turca sta svolgendo indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.

Julia Ituma, promessa del volley azzurro

Julia Ituma, una delle giocatrici più promettenti del volley nazionale, era alla prima stagione con l'Igor Gorgonzola di Novara. Dopo avere militato nel Club Italia in A2, nell'estate del 2022 aveva iniziato la sua avventura in A1 nel capoluogo piemontese. Nata a Milano l'8 ottobre 2004 da genitori nigeriani, alta 192 cm, fisico potente, negli anni era passata da schiacciatrice al ruolo di opposto. Tra i suoi punti di forza il salto e la battuta. Nel suo palmares vantava diversi titoli con le giovanili azzurre, tra i quali l'oro mondiale under 20 nel 2021, e nel 2022 quello europeo con l'Under 19 e ancora l'oro alle Olimpiadi giovanili. Era iscritta a un liceo sportivo di Milano.

Il messaggio della Igor Novara

"Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell'accaduto sta indagando la polizia turca". E' quanto si legge in un post su Facebook del club di Novara. "Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell'esito delle indagini".

Un minuto silenzio per Julia Ituma

La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno da oggi a domenica, in memoria di Julia Ituma.

Manfredi (Fipav): "Tragedia immensa"

"Siamo tutti sgomenti per questa tragedia che colpisce non solo il mondo della pallavolo, ma tutto lo sport italiano. Oggi piangiamo la scomparsa, non solo di un grande talento, ma soprattutto di una meravigliosa ragazza di 18 anni che abbiamo visto crescere da vicino nel Club Italia, stagione dopo stagione". Queste le parole del presidente della Federazione italiana pallavolo, Giuseppe Manfredi, commentando la tragica scomparsa di Julia Ituma. "Il primo pensiero va alla famiglia di Julia, alla quale invio le più sentite condoglianze e garantisco che la Federazione Italiana Pallavolo fornirà il massimo sostegno - ha proseguito Manfredi - Siamo in costante contatto con la società Igor Gorgonzola Novara e con il presidente della Federazione Turca per dare tutto il supporto possibile. In questo momento penso che ogni altra parola sia inutile, è una tragedia immensa a cui nessuno di noi era minimamente preparato".