Valentino Rossi papà: Francesca Sofia Novello è incinta

I l campione che ha da poco annunciato il ritiro dalla Moto Gp allarga la famiglia. La fidanzata Francesca è in attesa di una bimba

Un'estate da ricordare quella del 2021 per Valentino Rossi. Il campione di motociclismo ha infatti annunciato sui suoi profili social che presto diventerà papà e che la fidanzata Francesca Sofia Novello è in attesa di una bimba. Lo hanno rivelato con uno scatto che ritrae la coppia mentre gioca al "dottore" scherzando sull'appellativo che è stato dato al campione di Tavullia. «Dopo un'attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina», ha scritto lui. «Io e te saremo in tre», commenta lei.

Così ora, inevitabilmente, tutti si chiedono se sia stato proprio questo il motivo che ha spinto Valentino Rossi a maturare la decisione di dire addio alla MotoGp dopo 26 anni di strepitosa carriera. Quel che è certo è che, tra pochi mesi, il Dottore si troverà alle prese, anziché con con le due ruote, con pannolini e poppate notturne: una nuova pagina in tutti i sensi.

Come sappiamo, il campione marchigiano non rinuncerà del tutto alla velocità e all'adrenalina: subito dopo aver annunciato il suo ritiro dalle corse motociclistiche, aveva infatti aggiunto «Nel 2022 correrò con le macchine, resterò un pilota per tutta la vita».

Messa da parte quindi l'iniziale tristezza per l'uscita di scena dal mondo delle due ruote di "Vale", oggi tutti i fan, follower e amici di Mr. Rossi si sono scatenati in congratulazioni e commenti: da Jovanotti e Cesare Cremonini fino ai colleghi Vinales, Bagniaia e Razgatlioglu, tutti hanno voluto esprimere la loro gioia dopo l'annuncio. Persino il nonno Graziano Rossi: «A me le bambine piacciono tanto, sono più geniali dei maschiacci, però, per continuare la tradizione di piloti in famiglia, tocca che Valentino ci metta su le mani per il secondo. Almeno due tentativi vanno fatti», scherza il padre del campione in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Intanto la fidanzata Francesca, modella timida e riservata, nata ad Arese nel 1994 e compagna di Valentino dal 2016 (si sono conosciuti al Rally di Monza dove lei faceva l'ombrellina), si gode i primi dolci mesi dell'attesa.