Schiaffo sul palco, Will Smith rischia di perdere l’Oscar

L 'attore Will Smith dopo lo schiaffo al comico Chris Rock (ma era vero o una recita?) rischia di dover restituire il premio Oscar vinto con il film King Richard. Il codice dell'Academy Award rifiuta ogni forma di violenza e discriminazione

E ora, invece che per i film, l’Oscar 2022 ce lo ricorderemo per lo schiaffo di Will Smith, diventato un meme virale.

Non si parla d’altro e le parole Will Smith e Punch sono più ricercate di Smith e Oscar. Per la cronaca, Will Smith dopo trent’anni di carriera e due nomination, ha vinto un Oscar con il film King Richard che racconta la storia del padre delle sorelle Williams. Ma si è rovinato la serata più bella della sua vita, come sottolinea il regista Gabriele Muccino, che l’ha diretto in Alla ricerca della felicità e Sette anime.

Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora. — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) March 28, 2022

Era una sceneggiata preparata?

Da più parti ci si chiede se fosse una gag preparata la scena in cui l'attore “per amore” avrebbe difeso la moglie, Jade Pinkett Smith, presa in giro dal comico Chris Rock perché soffre di alopecia. Quindi c'era un copione o davvero Will Smith ha fatto tutto da solo? Il New York Times definisce lo schiaffo «un gesto apparentemente fuori copione», per il Daily Mail invece è stata una sceneggiata preparata, tant’è che la coppia, dopo la cerimonia, ballava imperterrita al party di Vanity Fair. Cos'è peggio: lo schiaffo che parte dall'istinto, o il copione studiato prima? Se fosse vero, comunque, l'attenzione di tutti si è spostata dal body shaming più squallido, alla reazione di lui (come se lei non si potesse difendere). Ma forse la cosa peggiore è ancora un'altra: che tutti, comunque sia andata, parliamo di Jade Pinkett come della "moglie pelata di Will Smith".

Che strano questo politically correct di Hollywood

Il mondo di Hollywood per ora è tutto schierato dalla parte dell’attore, che si è scusato dopo, con la statuetta in mano. Certo, la battuta del comico era pessima, il peggio del body shaming, ma quindi dobbiamo aspettarci che ogni volta che questo accade, il protagonista della sparata venga preso a schiaffi? Se fosse tutto vero, sarebbe un politically correct che sdogana la violenza per difendere chi la violenza la subisce. Un cortocircuito inquietante. In una cerimonia in diretta mondiale, comunque, il presentatore è stato menato e Hollywood non insorge. Se fosse stato un bianco a dare un ceffone a Chris Rock, cosa sarebbe successo?

La vecchia ruggine tra i due

Tra l’attore e il presentatore comunque cova una vecchia ruggine, incrostata di battute e ironie (anche negli Oscar 2016) sulla relazione aperta tra Will Smith e la moglie. I due sono tra le coppie più potenti di Hollywood, ma anche tra le più chiacchierate per la scelta del poliamore, dopo 25 anni di matrimonio e due figli, Jaden, 22 anni e Willow, 20.

Will Smith rischia di dover restituire l'Oscar

Chris Rock si è rifiutato di presentare una denuncia alla polizia nei confronti dell'attore Will Smith che lo ha schiaffeggiato durante la trasmissione in diretta degli Academy Awards ma i guai per il vincitore potrebbero non essere di natura penale. Perché, se la polizia di Los Angeles non indagherà sull'incidente, almeno per ora, un "dossier" potrebbe essere aperto dalla Academy stessa, su cui ora c'è tanta pressione per un provvedimento esemplare, in base al proprio codice etico.

Il codice etico degli Oscar

Dopo gli scandali sessuali che hanno travolto il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein, è stato adottato un vero e proprio regolamento che promuove il rispetto e la dignità umana, rifiutando ogni tipo di discriminazione e violenza. Quindi da più parti ora si chiede che Will Smith riconsegni il premio. Nel profilo twitter dell’Academy Awards si legge che «l’Academy non tollera la violenza in qualsiasi forma». Will Smith ha già inoltrato le proprie scuse, augurandosi di potere essere ancora invitato alla notte degli Oscar. Ma rischia ora la restituzione del premio.