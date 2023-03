William e Kate versione spinning, sfida sulla cyclette

I principi di Galles si sono dedicati a una sfida veramente avvincente, ma chi ha avuto la meglio?

Dopo essersi divertita in cucina preparando pancake, Kate Middleton sfida William in cyclette. I principi di Galles sono grandi appassionati di sport e non nascondono il loro lato più competitivo. Anche in gonna e con i tacchi, la futura regina ha dato il meglio di sé.

William e Kate, la sfida in cyclette

A bordo di una cyclette, William e Kate si sono dati battaglia. È successo in occasione della loro visita all’Aberavon Leisure and Fitness Center di Port Talbo. E così, dopo aver vinto 20 a 10 nella partita di rugby Inghilterra-Galles del torneo Sei Nazioni, Kate ha fatto di nuovo finire al tappeto suo marito.

Per l'occasione, i due reali hanno testimoniato l'importanza dello sport a sostegno della salute mentale, un tema che da sempre hanno a cuore. Kate e William hanno partecipato a una lezione di spin e si sono sfidati su una cyclette.

Sono bastati 45 secondi per stracciare il principe, con tanto di pacca sulla spalla come (magra) consolazione. D'altronde, dopo 11 anni di matrimonio, William sa bene che contro la moglie non c'è partita. Per la vittoria, Kate ha anche ricevuto una piccola coppa. Le immagini che ritraggono i due principi sorridenti e divertiti sono subito diventate virali.

IPA 1 di 5 - I principi di Galles in visita all’Aberavon Leisure and Fitness Center IPA 2 di 5 - I principi di Galles in visita all’Aberavon Leisure and Fitness Center IPA 3 di 5 - Kate Middleton all’Aberavon Leisure and Fitness Center IPA 4 di 5 - Kate Middleton all’Aberavon Leisure and Fitness Center IPA 5 di 5 - I principi di Galles in visita all’Aberavon Leisure and Fitness Center

La rivalità tra i due è sempre accesa quando si parla di sport. Non solo rugby e cyclette: pare che a tennis Kate sia una vera campionessa e non abbia la benché minima intenzione di lasciar vincere il marito. «William mi ha detto che non riesce mai a batterla», ha svelato al Daily Mail l'ex tennista australiano Rod Laver. Stesso triste destino per William in occasione della gara di land yachting (veicoli a tre ruote alimentati soltanto dalla spinta del vento).

Dal cricket alla corsa, passando per ping pong e regate: non importa quale sia il campo da gioco, la rivalità tra William e Kate non accenna a diminuire. E ad avere la meglio è sempre lei...