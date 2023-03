Zendaya, guadagno da capogiro per la star di Euphoria

H a vinto due Emmy e un Golden Globe per la sua interpretazione di Rue Bennet nella serie tv Euphoria. E adesso Zendaya ha rinegoziato il suo contratto ed entra nel "club del milione"

Zendaya è entrata nel “club del milione”. La protagonista di Euphoria è riuscita a strappare alla HBO un nuovo contratto per la terza stagione della serie tv. Le riprese dovrebbero iniziare a metà anno. L'attrice si è fatta forte dei due Emmy vinti come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica nel 2020 e nel 2022, e del Golden Globe ricevuto nella stessa categoria nel 2023. Ha, quindi, ottenuto di guadagnare un milione di dollari per ogni episodio di Euphoria 3.

Zendaya guadagnerà un milione di euro a puntata

A dare la notizia è Puck News, che sottolinea che lo stipendio di Zendaya è attualmente tra i più alti del mondo dello spettacolo. Oggi, infatti, le case di produzione non pagano più così tanto i loro attori. A confermarlo è stata l'attrice Sydney Sweeney, collega di Zendaya sul set della serie Euphoria. Durante una intervista rilasciata a Hollywood Reporter ha spiegato: «Non pagano più gli attori come facevano. Le star affermate vengono ancora pagate, ma poi devo dare il cinque per cento al mio avvocato, il 10 per cento ai miei agenti, il tre per cento o qualcosa del genere al mio direttore aziendale. Devo pagare il mio addetto stampa ogni mese, e questo è più del mio mutuo».

Il "club del milione" è nato con Friends

Zendaya è riuscita a rinegoziare il suo stipendio e ha firmato un contratto che prevede un cachet a sei zeri. La Rue Bennet di Euphoria entra di diritto, almeno per quanto riguarda i guadagni, tra i "grandi" di Hollywood. Prima di lei, a ottenere un milione di dollari a episodio erano stati i protagonisti di Friends dal 2000 al 2004, nelle ultime tre stagioni dell'iconica serie. Le stesse cifre sono poi state ottenute da Jim Parson, Kaley Cuoco e Johnny Galecki per The Big Bang Theory ed Ellen Pompeo per Grey’s Anatomy. Invece, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon hanno raggiunto i 2 milioni di dollari per ogni puntata di The Morning Show, in onda su Apple TV+. Ma entrambe sono anche produttrici della serie. Anche Michael Keaton ha ricevuto un milione per Dopesick e Jason Sudeikis per la serie di successo di Apple TV + Ted Lasso. Harrison Ford ed Helen Mirren ci sono riusciti per la serie 1923 su Paramount + e Sarah Jessica Parker per il ritorno nei panni di Carrie in And Just Like That.

Gli attori delle serie tv più pagati di sempre

Tra gli altri attori che fanno parte del “club del milione” ci sono Mahershala Ali con 1,3 milioni di dollari per ogni puntata di The Plot. Kevin Costner, invece, ha ottenuto 1,2 milioni di dollari per Yellowstone, mentre Chris Pratt ha guadagnato 1,4 milioni a puntata per la serie di Amazon, The Terminal List. Il più ricco? John Krasinski, che ha ricevuto 2 milioni a puntata per Jack Ryan, la serie di Amazon Prime rinnovata per una quarta e ultima stagione. Anche lui è, però, produttore esecutivo della serie.

Zendaya, sul set di Spiderman ha trovato l'amore

Una carriera spettacolare quella di Zendaya, iniziata nel 2009 quando fece un’audizione per il ruolo di CeCe Jones nella serie tv A tutto ritmo, ma ottenne la parte di Rocky Blue. Mentre recitava, pubblicò anche alcuni singoli musicali. Nel 2012 il contratto con l’etichetta Hollywood Records. L'anno dopo la partecipazione allo show Dancing with the Stars. Nel 2016, dopo diversi ruoli in produzioni di Disney Channel, eccola al fianco di Tom Holland in Spider-Man: Homecoming. Tre anni dopo è ritornata a vestire i panni di Michelle nel film Spider-Man: Far From Home. Ma a darle la fama è stata la serie tv Euphoria. Quanto a Spiderman, beh, lì ha trovato l'amore: è felicemente fidanzata con Tom Holland.