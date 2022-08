Bonus d’autunno 2022: quali sono e come ottenerli

A partire da settembre e ottobre potrebbero arrivare nuovi incentivi, come il bonus moto e quello per l'affitto agli insegnanti che lavorano in scuole di montagna, oltre alla conferma di voucher per bollette e bonus 200 euro

Bonus d'autunno 2022

Il countdown è ormai iniziato e in molti attendono l'arrivo del bonus 200 euro, in particolare i lavoratori autonomi che hanno dovuto aspettare più tempo per la definizione delle modalità di erogazione rispetto ai dipendenti pubblici e ai pensionati. Ma sono in arrivo anche altri bonus che potrebbero aiutare a far fronte alla crisi e al caro-energia, come una proroga dello sconto sui carburanti e il bonus moto. Confermati anche i sostegni per chi ha un ISEE basso e altri voucher. Qui una rapida carrellata su cosa si può chiedere, a che condizioni e quando.

Bonus insegnanti in montagna

Il bonus per gli insegnanti che si trasferiscono in montagna è un contributo che può arrivare fino a 2.500 euro, destinato agli insegnanti che per lavoro si trasferiscono in località di montagna. Serve per fornire un aiuto nel sostegno delle spese per l'affitto di casa. Il Consiglio dei Ministri, dunque, ha approvato questa misura all'interno della legge di Bilancio 2022, per favorire lo sviluppo e valorizzare le zone montane.

Come previsto dal comma 5 dell'articolo 8 del Ddl Montagna, dunque, si può chiedere il voucher, purché se ne abbiano i requisiti: occorre essere insegnanti a tempo determinato in scuole di montagna (di ogni ordine e grado) e ha validità per l'anno 2023. In concreto è un credito di imposta annuale, pari al 60% del canone annuale di locazione, ma non superiore al 2.500 euro.

Il bonus insegnanti è valido anche in caso di acquisto dell'immobile, ma occorre accendere un mutuo e il contributo sarà calcolato in base alle rate pagate nell'anno 2023. Non è comunque cumulabile con altre detrazioni come gli interessi passivi del mutuo stesso o con bonus affitti.

Bonus moto e microcar

Si tratta di un'altra novità, ventilata fin da fine luglio e sostenuta dall'onorevole Giuseppe Chiazzese, che aveva proposto di sottrarre 20 milioni di euro agli incentivi per le auto elettriche, destinandoli proprio alle due ruote. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, ecco che sono previsti i fondi, nell'ambito degli incentivi Ecobonus, destinati a veicoli di categoria L (cioè moto, appunto, ma anche motoveicoli a tre o quattro ruote come sidecar o microcar), pari al 30% del costo del mezzo, fino a un massimo di 3.000 euro. Se si rottama una moto vecchia, però, si può arrivare al 40% o 4.000 euro. Il sostegno al rinnovo delle due ruote varrà fino al 2030 e prevede altre due condizioni: l'obbligo di applicare uno sconto minimo del 5% da parte del concessionario; l'obbligo di acquistare un ciclomotore o motoveicolo di classe pari o superiore a Euro 5.

Sconto carburanti

Sempre in ambito motori, sembra ormai imminente la decisione di prorogare lo sconto carburanti, che consiste in un taglio sulle accise di 30 centesimi complessivi. La misura, ormai in vigore da qualche mese per fronteggiare il caro benzina e caro gasolio, dovrebbe essere prorogata, dato il perdurare della crisi e i rincari energetici.

Bonus trasporti

Proprio l'aumentare dei prezzi dei carburanti ha spinto il Governo ad a pensare a un Bonus trasporti, che prevede uno sconto sul costo di un abbonamento ai mezzi pubblici, fino al 100% e con un tetto massimo di 60 euro. In pratica è uno sconto per chi si abbona (mensilmente, per più mensilità o annualmente), che viene erogato a partire dal mese successivo a quello dell'abbonamento stesso, come rimborso. Se ne può usufruire fino al 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento delle risorse stanziate, che sono pari a 79 milioni di euro. Unica condizione: non superare i 35mila euro di reddito complessivo nel 2021.

Bonus 200 euro

Si è parlato molto del Bonus da 200 euro e i primi assegni sono stati erogati a favore dei dipendenti pubblici, dei pensionati (circa 13 milioni) e percettori di Reddito di Cittadinanza (800mila nuclei finora). Ora tocca agli autonomi, compresi i lavoratori domestici e le categorie finora escluse. Il requisito fondamentale è non superare i 35mila di reddito individuale. Secondo Il Sole 24 Ore, a luglio l'Inps ha disposto i pagamenti per 427mila lavoratori domestici che ne hanno fatto domanda, ma c'è ancora tempo fino al 30 settembre per chi non avesse provveduto con la richiesta. Ora inizia la "fase 2" con l'Inps che liquiderà l'assegno da ottobre in modo automatico ai titolari di disoccupazione Naspi e Dis-Coll, purché non abbiamo ottenuto il sussidio già a giugno.

Come previsto dal Decreto Aiuti-bis, ora potranno beneficiare della misura anche cassintegrati, lavoratrici di rientro dalla maternità, dottorandi, sportivi, assegnisti di ricerca, oltre a professionisti, grazie a un'integrazione con ulteriori 100 milioni di euro di fondi. Ricordiamo che andrà presentata domanda presso l'ente previdenziale, come ribadito dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nei giorni scorsi.

Bonus ISEE basso

In questo caso la misura era già esistente e rimane in vigore. Prevede la possibilità di fruire di uno sconto in bolletta per luce e gas. I destinatari sono le famiglie con un reddito inferiore ai 12mila euro o i nuclei numerosi con un reddito fino a 20mila euro. Rientrano tra i beneficiari anche i percettori di Reddito di cittadinanza e chi riceve la pensione di cittadinanza.

Bonus psicologo: c'è ancora tempo

Un'altra misura di cui si può beneficiare è lo sconto psicologo, che si può chiedere fino al 24 ottobre. Prevede un contributo di 200, 400 o 600 euro, che dipende dall'ISEE. Lo possono chiedere coloro che non superano i 40mila euro di reddito complessivo.

Bonus casa fino a 30mila euro

Infine, ecco un altro bonus per l'acquisto di un immobile, che però vale solo nella Regione Emilia Romagna. Si tratta di un incentivo messo a punto per poter rivitalizzare le zone meno densamente popolate. Consiste in un fondo perduto che parte da un importo minimo di 10mila euro per arrivare a un massimo di 30mila euro (e con un limite del 50% della spesa complessiva), a patto che si acquisti una casa con l'intenzione di viverci per almeno 5 anni e a condizione che si trovi in un comune definito di "fascia montana". Complessivamente in Emilia Romagna sono 121.

Bonus per i lavoratori fragili

A cura di Giorgia Nardelli

C’è un bonus di 1.000 euro per i lavoratori fragili, quelli che nel 2021 si sono assentati dal lavoro perché più a rischio in caso di infezione da Covid. C’è tempo fino al 30 novembre per richiedere il beneficio. Le informazioni sono su https://bit.ly/3pwYdoq.

Bonus per comperare il decoder

A cura di Giorgia Nardelli

Non hai ancora comprato il decoder che servirà per ricevere le nuove frequenze tv del digitale terrestre? È il momento giusto, perché da settembre il bonus sale da 30 a 50 euro. Può usufruirne chi ha un Isee fino a 20.000 euro. Per gli over 70 c’è anche il servizio gratuito del decoder a domicilio. Trovi tutto su nuovatvdigitale.mise.gov.it/bonus-tv/