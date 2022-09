Bonus stufe a pellet: come funziona

I l bonus pellet consiste in un incentivo del 65% per la sostituzione degli impianti a gas con quelli a biomasse. Ma attenzione ai divieti e alle multe

Con l'arrivo dell'autunno e le temperature in calo, inizia ad avvicinarsi il momento dell'accensione degli impianti di riscaldamento con una possibilità utile per chi voglia risparmiare: il Bonus per il pellet. Consiste in una detrazione fiscale Irpef del 65% oppure in un contributo diretto nel caso di una sostituzione dei vecchi impianti con stufe a pellet o a legna, nota anche come Conto termico.

Ecco come funziona il Bonus pellet e come utilizzare il riscaldamento a biomasse senza incappare in spiacevoli multe (fino a 5.000 euro).

Cos'è il Bonus pellet

Il Bonus pellet consiste in un incentivo per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a gas con quelli a biomasse, come appunto le stufe a pellet o a legna, che in un momento di rincari del gas garantisce un risparmio, nonostante anche il pellet sia aumentato: il costo di un sacco da 15 kg è pressoché raddoppiato, passando da 4/5 euro a 9/10, ma resta pur sempre più conveniente rispetto al riscaldamento tradizionale.

La misura prevede un rimborso del 65% della spesa sostenuta per l'installazione del nuovo sistema a sostituzione di uno pre-esistente. Tecnicamente è nota come Conto termico ed è usufruibile se si ricorre a un impianto tra quelli indicati sul sito del Gestore Servizi Energetici (Gse.it).

Come funziona il Bonus pellet

Chi acquista un impianto di riscaldamento a pellet potrà chiedere il rimborso di parte della spesa, che sarà accreditato direttamente sul proprio conto corrente entro 90 giorni dall'installazione in casa. La cifra potrà essere liquidata in un'unica tranche se la spesa sostenuta rientra nei limiti di 5.000 euro, altrimenti sono previste due rate annuali, a distanza di sei mesi l'una dall'altra.

Per poter chiedere il Bonus pellet occorre aver già installato l'impianto, presentando in via telematica la certificazione di fine lavori, la documentazione relativa all'impianto e la fattura con i costi sostenuti.

Il Bonus al 50%

Oltre a questa possibilità, esiste anche un'altra forma di incentivo per il passaggio a impianti di riscaldamento a biomasse. Si tratta del Bonus al 50%, previsto in particolare per le unità abitative indipendenti, di cui si può usufruire in caso di acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale alimentati sempre a biomasse combustibili. Per questo tipo di sistema il limite di spesa massima è di 30mila euro, che invece sale in caso di installazione in un condominio.

La detrazione prevista per la seconda eventualità, quindi non per unità indipendenti, è del 70-75% con un limite di spesa massimo di 40mila euro per ciascuna unità immobiliare, o di 80-85% con limite di 136mila (sempre da moltiplicare per ogni unità immobiliare), previsto nel caso in cui contemporaneamente si effettuino lavori di adeguamento alle norme anti-sismiche.

Attenzione: i bonus in entrambi i casi sono previsti solo se il rendimento energetico sarà uguale o superiore all'85% rispetto a quello precedente e solo nel caso in cui sia rilasciata una certificazione ambientale di 4 stelle (sostituzione di vecchio impianto) o 5 (installazione ex novo).

Quando scattano le multe

Nei giorni scorsi erano circolate voci allarmanti relative proprio all'uso di stufe a pellet o a legna. Occorre chiarire che si tratta di sanzioni decise da alcune Regioni per evitare che si aggirino i limiti imposti al riscaldamento domestico, per contenere i consumi energetici. Intanto si tratta di provvedimenti che scattano in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte. Non riguardano, però, l'uso di stufe e camini inteso in modo assoluto e in alcuni casi non sono neppure delle novità. Ad esempio, in Lombardia il divieto di stufe e camini risale al 1° gennaio del 2020 e riguarda solo i generatori di calore ad uso domestico senza "stelle" o con 1 o 2 stelle, oltre ai generatori alimentati a biomassa con meno di 4 stelle e dunque con emissioni superiori a quelle consentite. Le sanzioni, in caso di non rispetto delle norme, vanno da 500 a 5.000 euro.

Per quanto riguarda i pellet, esistono indicazioni precise sul tipo di materiale da bruciare e sulla potenza dell'impianto, che deve essere inferiore a 35 kW: occorre che la stufa sia conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

Infine, va ricordato che alcuni Comuni hanno adottato misure meno restrittive, come nel caso di Brescia, dove da ottobre 2021 (e per tre anni) è consentito l'uso di impianti a legna o pellet con una potenza massima fino a 10 kW, in zone di residenza sotto i 300 metri di altitudine. Il consiglio, quindi, è di informarsi bene su quanto previsto nella propria area.