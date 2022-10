Le stufe a pellet sono convenienti?

S e il prezzo del pellet sale, le stufe convengono. Ci sono diversi bonus, uno legato alla ristrutturazione e uno se devi sostituire la vecchia stufa con una nuova: il Conto Termico

Ci sono diversi bonus per chi oggi acquista una stufa a pellet purché ovviamente rispetti certi requisiti legati all’efficienza energetica.

Il bonus del 50% se ristrutturi

Le stufe di ultima generazione rientrano tra le spese ammesse all’Ecobonus, puoi quindi riottenere il 50% sia del costo della stufa sia dell’installazione, sotto forma di detrazione fiscale, in dieci anni. Dovrai però inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i documenti che attestano le caratteristiche del modello e il beneficio in termini energetici.

Il Conto Termico se devi sostituire la vecchia stufa

Come ci spiegano dall’Aiel, l’Associazione italiana energie agroforestali, se devi però sostituire una vecchia stufa con una più efficiente la soluzione più conveniente resta il Conto termico. È un incentivo alternativo all’ecobonus, che viene amministrato dal Gestore dei servizi elettrici (Gse) e consiste in un rimborso fino al 65% della spesa: lo ricevi via bonifico. La stufa deve essere certificata secondo la norma D.lgs 186/2017.

Come calcolare il bonus del Conto Termico

Puoi calcolare in anticipo l’incentivo a cui avresti diritto con il Conto termico, con il calcolatore sul sito Aiel: https://bit.ly/3e75Q2L.

A chi mandare la richiesta

Anche in questo caso va inviata una richiesta al Gse, entro 60 giorni. Trovi qui tutte le info sui diversi incentivi: https://bit.ly/3dZ6saJ.