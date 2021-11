Cartelle esattoriali: ora c’è più tempo per pagarle

C hi ha debiti con il Fisco ora ha più tempo per pagare. Lo ha stabilito l’ultimo decreto Fiscale. Ecco le novità

Chi ha debiti con il Fisco ora ha più tempo per pagare. Lo ha stabilito l’ultimo decreto Fiscale. Vediamo le novità.

Cartelle esattoriali

Hai ricevuto o stai per ricevere una cartella esattoriale? Per tutte quelle arrivate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, il termine per versare gli importi passa dai canonici 60 a 150 giorni, senza applicazione di interessi. Dal 1° gennaio 2022 torna il limite dei 60 giorni.

Ultima chiamata per la rottamazione

Il governo dà un’altra chance a chi non ha pagato le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio del 2020. Chi salda il debito entro il 30 novembre (ma con i 5 giorni di tolleranza si arriva al 6 dicembre), non perde i benefici della definizione agevolata. Entro lo stesso termine andranno però versate anche le rate 2021.

Tempi più lunghi per le rate

Chi aveva rateizzato i pagamenti con l’Agenzia delle entrate ed è in ritardo può tirare il fiato. Per tutti quelli che prima dell’emergenza sanitaria avevano già un piano di rientro, la cosiddetta “decadenza dal beneficio” avverrà non più dopo 10 rate non pagate, ma dopo 18. Il limite resta di 10 rate per chi ha fatto un piano di dilazione dopo l’8 marzo 2020.