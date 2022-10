Parliamo di soldi: i podcast di Donna Moderna

P arliamo di soldi è il podcast di Donna Moderna dedicato alla gestione dei soldi: conosci la tua situazione finanziaria? Sai investire i tuoi soldi? Sai gestire i tuoi debiti? Dopo la guida in tre puntate e le masterclass, qui trovi i podcast da ascoltare gratis, online dal 27 ottobre

I podcast Parliamo di soldi di Donna Moderna

A partire dal 27 ottobre sulle principali piattaforme di podcast (Apple Podcasts, iHeartRadio, Spotify, Google, Amazon, Deezer) trovi Parliamo di Soldi, la serie podcast di Donna Moderna realizzata in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

L’obiettivo del progetto è abbattere i tabù legati alla gestione dei soldi perché occuparsi dei propri risparmi e investimenti non è una “cosa da maschi".

I podcast fanno parte del progetto di Educazione finanziaria che prevede una guida in quattro puntate e quattro masterclass.

Come ascoltare i podcast

Ti basta andare su una delle piattaforme (Apple Podcasts, iHeartRadio, Spotify, Google, Amazon, Deezer), poi cerchi il titolo “Parliamo di soldi" e puoi avviare subito l’ascolto. Per ascoltare sullo smarphone devi prima scaricare la app della piattaforma che hai scelto.

PUNTATA 1. Fai il check up alle tue finanze

Come stanno i tuoi soldi? Comincia con questa domanda la prima “lezione” della nostra scuola di educazione finanziaria.

Per vivere bene non dobbiamo occuparci solo della salute del nostro corpo. Così come facciamo periodicamente le analisi del sangue o il tagliando della nostra auto, dobbiamo tenere d’occhio anche le nostre finanze, con un vero e proprio check up finanziario.

Con il contributo di Annamaria Lusardi, docente di Economia alla George Washington University e direttrice del Comitato.

PUNTATA 2. Fai i conti con l’inflazione



Il potere d’acquisto del denaro è sceso. E ne risentono risparmi, mutui e prestiti. In questa puntata trovi i consigli per far fronte all’inflazione e gestire al meglio le tue spese.

Con il contributo di Magda Bianco, alla guida del Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione finanziaria di Banca d’Italia e di Stefano Santin, della Direzione nazionale della Casa del consumatore

PUNTATA 3. A investire si impara

Azioni, obbligazioni, titoli di stato... hai paura di perderti?

Tutti i consigli per avere l’approccio corretto ai tuoi risparmi, superare molte trappole mentali e scegliere il consulente finanziario giusto.

Con il contributo di Nadia Linciano, responsabile della Divisione Studi della Consob e di Alessandro Paralupi,

direttore generale di Ocf, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari

PUNTATA 4. Costruisci il tuo futuro

Quanti anni hai? Che lavoro fai? Come vuoi tutelare te e la tua famiglia? Sono le domande da cui partire per scegliere gli investimenti da fare pensando al domani. In questa puntata ti spieghiamo gli strumenti che hai a disposizione.

Con il contributo di Elisabetta Giacomel, responsabile del Servizio studi e affari internazionali della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e di Maria Luisa Cavina, capo del Servizio Tutela del Consumatore di Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Le masterclass di Educazione finanziaria

Dopo i podcast, puoi guardare gratuitamente anche le masterclass realizzate con gli esperti del Comitato.

Ecco la prima masterclass, Fai il check up alle tue finanze.

Qui la seconda masterclass, Fai i conti con l'inflazione.

Ed ecco la terza masterclass: A investire si impara.