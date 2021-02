Cambiano le etichette sugli elettrodomestici

A ddio triple “+”, dal 1° marzo diventano obbligatorie le nuove etichette energetiche di lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, frigoriferi e congelatori. Ecco come interpretarle

Addio triple “+”, dal 1° marzo diventano obbligatorie le nuove etichette energetiche. Le vedremo su lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, frigoriferi e congelatori, e già ora può succedere di trovarle sui prodotti appena usciti. L’Istituto italiano del marchio di qualità (Imq) ci spiega come leggerle.

Dalla A alla G

D’ora in poi l’indice di efficienza non sarà più indicato dalla vocale A seguita da uno o più “+”, ma con una scala che andrà dalla A (per i dispositivi più efficienti) alla G. Inoltre, i nuovi criteri di classificazione sono più rigidi del passato e in questa prima fase nessun apparecchio rientrerà in classe A. Solo pochi avranno la categoria B o C.

Il QR code

Sull’etichetta comparirà anche un QR code che dà accesso alla scheda tecnica, il consumo annuo in kWh e altre indicazioni, come il consumo d’acqua. Saranno utili per confrontare i diversi modelli tra loro.

Ci sono ancora le vecchie etichette

Occhio: nei prossimi mesi potrebbe capitare di vedere in negozio modelli con la vecchia etichetta, perché le scorte di magazzino potranno essere vendute fino al 30 novembre.