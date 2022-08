Voli aerei annullati: chiedi aiuto alle app

A nche tu sei rimasta vittima degli innumerevoli ritardi e cancellazioni che hanno interessato il trasporto aereo e i treni quest'estate? Qui trovi suggerimenti su casa puoi fare

Voli aerei cancellati

Tra scioperi, personale mancante e problemi negli aeroporti sono 15.700 i voli cancellati solo ad agosto negli scali europei, circa il 2% di quelli previsti. Puoi chiedere il rimborso del biglietto e, qualora tu ne avessi diritto, l’indennizzo fino a 600 euro (qui trovi le info: ecc-netitalia.it/ it/area-tematica/trasporti/ trasporto-aereo).

App e siti che ti aiutano in caso di ritardo o cancellazione

Ma per chi vuole facilitarsi la vita ci sono anche App e piattaforme che sbrigano al nostro posto le pratiche, quando il volo è annullato o subisce ritardi. Tra le più note airhelp.com, flightright.it, risarcimentovolo.it, volo.in-ritardo.it, sosvolo.com.

Funzionano in modo simile: chi ha subito il disservizio si registra e inserisce i dati della prenotazione. Dopo le verifiche, la piattaforma inoltra la richiesta di indennizzo alla compagnia aerea. Se la pratica va a buon fine, il più delle volte trattiene una percentuale tra il 25 e il 30%, ma se non è così, non si paga nulla.

Treni in ritardo per colpa del caldo

E se invece è il treno quello che ha subito ritardi e cancellazioni? Con le temperature delle ultime settimane, che hanno arroventato i binari, sono aumentati i ritardi e le cancellazioni sui treni nazionali e regionali, soprattutto al Nord. Altroconsumo ricorda che in tutti questi casi c’è il diritto al rimborso del biglietto. Quello integrale è previsto per le partenze ritardate di 60 minuti, le cancellazioni e per quando non è stato possibile iniziare il viaggio per ordine dell’Autorità Pubblica (https://bit.ly/3JnAoIB).