Una donna su quattro durante la pandemia rivela di aver subito trattamenti irrispettosi: è la violenza ostetrica, di cui sarebbe stata vittima la mamma che a Roma ha denunciato l'ospedale dove è morto il suo piccolo. Qui una storia di violenza ostetrica raccontata in prima persona dalla nostra Nina Gigante e il nostro invito: se ne sei stata vittima anche tu, raccontacelo su Instagram

La storia del bimbo morto al Pertini di Roma è il tema dominante del momento. Sui social e non solo.

La vicenda del neonato morto a Roma

Una neomamma che si addormenta dopo aver allattato nel letto il neonato di tre giorni e qualche ora dopo, quando si sveglia, il suo piccolino non respira più, forse soffocato proprio da lei in quel letto d’ospedale.

Io, vittima di violenza ostetrica

Per tanti mesi dopo la nascita di mio figlio non ho potuto parlare del parto senza piangere. Poi il dolore è diventato rabbia. La stessa rabbia e lo stesso dolore che provo in questi giorni, dopo aver appreso la notizia del neonato morto a Roma. Io sono stata vittima di violenza ostetrica, durante e dopo il parto, e non riesco a smettere di pensare a quella mamma.

La violenza ostetrica: 1 donna su 4 in pandemia

Tutti in queste ore parlano di violenza ostetrica, di quell’insieme di pratiche ai limiti dell’abuso fisico e psicologico che sembra incredibile ma tante italiane hanno dovute vivere sulla loro pelle: una donna su cinque (un milione di casi in dieci anni, secondo l’indagine Doxa per OvoItalia - Osservatorio Violenza Ostetrica Italia) prima dell’emergenza Covid e addirittura una donna su quattro in questi ultimi tre anni di pandemia (fonte: Burlo di Trieste, 2022) dichiarano di aver subito trattamenti irrispettosi, procedure mediche imposte senza adeguate informazioni e senza essere interpellate, e di essere state trattate con maleducazione e mancanza di sensibilità al momento del parto in ospedale. “Pratiche lesive della dignità o della propria integrità psicofisica” spiega l’Osservatorio e non si intende solo quello che accade in sala parto. Violenza è anche il mancato accudimento e ascolto dei bisogni di una madre appena nata.

I papà non possono ancora entrare in sala parto

Molto ci sarà ancora da capire e da valutare su quello che è successo al Pertini ma il dato resta e magari anche tu, come me, hai dovuto affrontare un travaglio lungo e faticoso e sei arrivata in stanza stremata.

Sanguinante, lacerata, debilitata. E sola. Con un neonato da accudire 24 ore su 24, senza un partner accanto la cui presenza è ancora limitata dai protocolli Covid, poca assistenza da parte di un personale sanitario oberato e sotto organico e con un corpo a pezzi, magari ricucito da molti punti. Io stessa mi sono addormentata tante volte allattando e immagino sia capitato anche a te.

Raccontaci la tua storia di violenza ostetrica

Ed è per questo che a Donna Moderna abbiamo deciso di aprire uno spazio di ascolto per ogni storia di accudimento mancato. Come hai vissuto il tuo post partum? Ti sei sentita supportata, sostenuta, accudita? Pensi di aver avuto un post partum rispettato? Che cosa ti è mancato e quali conseguenze hanno avuto quei primi momenti?

Abbiamo deciso di raccogliere tutte le vostre storie e pubblicarle sui nostri canali social e sul giornale. Perché la mamma di quel neonato deceduto si senta meno sola: è accaduto a lei, ma poteva accadere ad ognuna di noi e potrà accadere ancora se non ci accorgiamo di avere un problema sistemico e non occasionale, legato al singolo fatto tragico di cronaca.

Leggo per abitare, scrivo per traslocare dice Chandra, una poetessa che amo molto. Scriveteci le vostre storie in DM sul nostro canale Instagram di Donna Moderna: sarà un modo per traslocare da un dolore privato a una presa di coscienza pubblica e collettiva. E, ci auguriamo, anche per far sentire quella mamma meno sola.