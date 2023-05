Di solitudine si muore, “è la nuova epidemia”

I l "surgeon general" degli Stati Uniti: la solitudine è come fumare una dozzina di sigarette al giorno

Gli Stati Uniti stanno affrontando un'"epidemia di solitudine e isolamento". Lo ha affermato Vivek Murthy, che negli States riveste l'alta carica di "U.S. surgeon general". Secondo il "chirurgo generale degli Stati Uniti", questa piaga sociale comporta rischi mortali per la salute ("come fumare una dozzina di sigarette al giorno") e costa alla sanità miliardi di dollari all'anno.

Solitudine e rischio di morte prematura

Circa la metà degli adulti statunitensi - sostiene il rapporto diffuso da Murthy - afferma di aver sperimentato la solitudine. Una condizione che non comporta soltanto disagio psicologico ed emarginazione, ma può concretamente aumentare il rischio di morte prematura del 30%.

Il nesso fra pandemia e solitudine

I dati mostrano che negli ultimi 60 anni, negli Stati Uniti, i nuclei familiari composti da una persona sono quasi raddoppiati. Di recente ha pesato anche la pandemia di Covid 19, che ha forzato all'isolamento milioni di americani, tenendoli lontani sia dai familiari che dagli amici.

Problematiche connesse alla solitudine

La ricerca ha dimostrato che la solitudine e l'isolamento sono collegati a problemi del sonno, infiammazioni e cambiamenti immunitari nei giovani adulti. Nelle persone anziane, sono legate a sintomi come dolore, insonnia, depressione e ansia. E comportano una durata della vita più breve. Nelle persone di ogni età, possono essere associati a maggiori rischi di malattie cardiache, ictus, diabete, dipendenza, suicidio, autolesionismo e demenza.

"Come la fame o la sete"

"Sappiamo - ha detto Murthy - che la solitudine è un sentimento comune a molte persone. E' come la fame o la sete. E' una sensazione che il corpo ci invia quando qualcosa di cui abbiamo bisogno per la sopravvivenza viene a mancare. Milioni di americani lottano nell'ombra. Non è una cosa giusta. Ecco il motivo per cui ho lanciato l'allarme, per fare luce su un problema a cui troppe persone vanno incontro".

Appello per sensibilizzare gli americani

La relazione, lunga 81 pagine, pone l'accento su un problema di salute pubblica che secondo Murthy non può più essere ignorato. Al momento si tratta di appello per sensibilizzare l'opinione pubblica che tuttavia al momento non prevede lo stanziamento di fondi per far fronte al problema.