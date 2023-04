I n Gran Bretagna il Governo vorrebbe costringere le scuole a informare i genitori se i loro figli soffrono di disforia di genere. Un tema lontano dall'Italia, dove l'educazione alla sessualità e all'affettività non è obbligatoria. Eppure i dati dicono che protegge la salute dei futuri adulti e tiene lontana la violenza e gli abusi, fisici e psicologici

Fa discutere il caso della Gran Bretagna dove il Governo cerca di introdurre una guida che costringe le scuole a informare i genitori se i loro figli mettono in dubbio il proprio genere. Gli insegnanti verrebbero formati a non utilizzare un nuovo nome o pronome su richiesta di un alunno fino a quando non avranno ottenuto il consenso dei genitori.

Il timore dei docenti di non poter più proteggere i ragazzi

Alcuni docenti, protetti dall’anonimato, hanno parlato con l’Observer. In particolare l’ex preside di un college di prima media, che ora è consulente per l’istruzione, ha dichiarato: «I problemi di salvaguardia qui sono reali. Un venerdì stavo lavorando fino a tardi ed è arrivato un ragazzo distrutto dopo aver detto ai genitori di essere transgender. Il college era l’unico posto in cui si sentiva al sicuro». L'ex preside ha quindi accusato il Governo di creare un «clima di paura in cui i giovani non sentono più di potersi rivolgere agli insegnanti per avere sostegno».

In Italia manca l'educazione alla sessualità

In Italia ciò non rischia di accadere perché la scuola è forse l’ultimo presidio dove un ragazzo o una ragazza chiederebbe aiuto su una questione così delicata. Su questo fronte si batte da tempo l’Associazione Orlando, che gestisce il Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne nato negli anni Settanta. Sua l’iniziativa della Biblioteca dei Tabu, la Tabooteca, che promuove un percorso formativo sulla sessualità, la scoperta di sé, l’accettazione del genere. «Le istituzioni dei Paesi occidentali sensibilizzano da tempo la scuola sulla questione dell’identità di genere e sulla discrepanza che si può verificare tra genere e sesso biologico» spiega Samanta Picciaiola, presidente dell’associazione e insegnante di scuola primaria. «Tutto ciò ha a che fare con l’educazione all’affettività e alla sessualità, la cosiddetta CSE (comprehensive sexuality education), raccomandata dall’Unesco, cioè gli aspetti sociali, psicologici o emotivi che fanno parte dell’esperienza sessuoaffettiva dei ragazzi e che bisogna tenere in considerazione nei programmi di educazione sessuale».

Negli altri Paesi europei la CSE è obbligatoria

Oggi in molti paesi europei l’educazione alla sessualità e all’affettività è obbligatoria e se ne occupa lo Stato. In Svezia è diventata materia obbligatoria, integrata nei corsi curriculari delle scuole fin dal 1955, in Germania dal 1968, mentre in Francia è diventata legge dal 2001. E in Italia? In Italia l’educazione alla sessualità è da sempre tema di scontro politico, religioso e ideologico. «La prima proposta di legge in materia risale al 1975. Da allora se ne sono succedute decine, presentate da parlamentari di diversi orientamenti politici: tutte sfociate in un nulla di fatto». Perché?

Perché in Italia non si fa educazione alla sessualità

Quali sono state le resistenze maggiori? Spiega sempre Samanta Picciaiola: «Innanzitutto la convinzione che il primato educativo sugli argomenti più delicati spetti alla famiglia. E poi il timore che discutere di sessualità induca gli studenti a praticarla precocemente. In realtà entrambi gli argomenti sono stati smontati. Per quanto riguarda il ruolo della famiglia, un’indagine del ministero della Salute dimostra che è un contesto in cui difficilmente si affrontano temi come la sessualità, le infezioni sessuali o la contraccezione. E per quanto riguarda l’inizio precoce dei rapporti, uno studio delle Nazioni Unite mostra che i programmi di educazione sessuale ritardano l’età del primo rapporto».

Più educazione alla sessualità uguale più salute

L’importanza della scuola come agenzia primaria per l’educazione alla sessualità e all’affettività ha a che fare anche con la salute dei bambini e delle bambine. La professoressa Vincenzina Bruni, ginecologa, è tra i fondatori della SIGIA - Società Italiana Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza (di cui oggi è presidente onorario), nata per porre l’attenzione sulla preadolescenza e i cambiamenti che avvengono già in questa fase, di cui tutti gli adulti devono tener conto. «La scuola è fondamentale nella costruzione di una società più paritaria: occorre introdurre politiche dell’istruzione fin dalla prima infanzia, attente al valore delle differenze e alla rimozione di stereotipi di genere. Stereotipi - prosegue la dottoressa - che già a 10 anni sono strutturati».

Gli stereotipi condizionano la salute

Cosa c’entrano gli stereotipi? Non sono solo parole perché in realtà le strutture del pensiero condizionano addirittura la salute e la vita di bambine e bambini da adulti. «Lo dimostra una ricerca dell’OMS: Il mito del maschile come forte, del femminile come debole, il "copriti e non uscire", "Sta lontana dai maschi", sono tutti stereotipi che portano le femmine all’abbandono scolastico precoce, a matrimoni e gravidanze precoci, a infezioni sessuali e i maschi a violenza e dipendenze da alcol e sostanze e pure a morte prematura. In un altro rapporto OMS si dice per la prima volta che la mancanza di educazione sessuale espone maggiormente bambine e donne a subire violenze».

In Italia l'educazione alla sessualità dipende dai singoli istituti

In Italia un tentativo di portare la scuola a occuparsi in modo unitario dell’educazione alla sessualità e all’affettività, si è cercato di fare con la buona scuola. Pur non parlando esplicitamente di educazione sessuale, il testo della legge 107 del 2015 voluta dal governo Renzi promuove «l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni». Tuttavia, le linee guida per l’attuazione di questi principi possono essere recepite o meno dai singoli istituti, le cui decisioni dipendono da un lato dalla loro disponibilità economica, e dall’altro dall’orientamento ideologico dei consigli di istituto. Oggi sul sito del ministero della Salute non è presente un vademecum per insegnare la materia, se non quello a livello europeo.

Tutto viene rimesso dunque alle regioni che possono decidere di destinare fondi per istituire percorsi di educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole, tenuti principalmente da figure esterne all’ambito scolastico, come personale medico, infermieristico, ostetriche o biologi. Oppure le associazioni.

I progetti dell’associazione BET SHE CAN

Una fondazione molto attiva, attenta alla parità di genere e all’educazione all’affettività e alla sessualità è BET SHE CAN, che già nel suo nome “scommette” sui talenti delle bambine in particolare, nella convinzione che alla base di una società più equa ci sia la vera parità tra i sessi. E così propone percorsi di formazione, veicolati dalle aziende e supportati da partner (come per esempio l’azienda farmaceutica Gedeon Richter) che coinvolgono bambine e bambini dall’età prepuberale in poi, la cosiddetta Età di mezzo. Che è diventata anche un libro illustrato (Carthusia ed.), nato insieme a focus group di bambine e bambini e ponto a essere consultato nelle scuole.