Giovanni Allevi e il mieloma: le nuove terapie

I l pianista e compositore Giovanni Allevi ha annunciato di essere malato di mieloma. Ma la ricerca fa continui progressi, come conferma l’esperto alla vigilia della Giornata nazionale contro le leucemie, il 21 giugno

In Italia ogni anno sono diagnosticati circa 15 nuovi casi di leucemie, 8 di mieloma multiplo e circa 4 di linfoma ogni 100.000 persone. Complessivamente sono 8.000 le persone che scoprono ogni anno di avere uno dei cosiddetti “tumori del sangue”. Tra loro anche Giovanni Allevi, pianista e compositore di fama internazionale. L’artista, 53 anni, in un post sui propri profili social ha parlato del mieloma appena diagnosticato. A inviargli messaggi di solidarietà sono stati anche altri musicisti, come Nicola Piovani e il rapper Fedez, reduce a sua volta da un intervento per un tumore al pancreas.

Il botta e risposta tra Giovanni Allevi e Fedez

«Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa»: con queste parole Giovanni Allevi ha rivelato la malattia. «La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto» ha aggiunto l’artista, a cui ha risposto Fedez: «Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po'». Il botta e risposta è terminato con un altro messaggio del pianista: «Caro Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero!».

I numeri del mieloma

Secondo i dati più recenti sono quasi 8.000 i nuovi casi di mieloma diagnosticati in un anno in Italia. Numeri che, alla vigilia della Giornata nazionale della lotta alla leucemia che ricorre il 21 giugno, si aggiungono all’incidenza che varia molto a seconda dell’età. Quanto al genere, secondo le stime più aggiornate, in media si contano 17,5 casi di diagnosi di leucemia ogni 100.000 maschi e 10,5 ogni 100.000 femmine. «Alcune forme hanno una prevalenza maschile, ma il genere non è il vero tratto distintivo della malattia, che invece a livello epidemiologico si differenzia soprattutto in base all’età» spiega il professor Fabio Ciceri, primario di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo all’IRCCS Ospedale San Raffaele e presidente GITMO, il Gruppo Italiano per il Trapianto del Midollo Osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare. «Le leucemie acute, sia linfoblastiche che mieloidi, rappresentano il 25% di tutti i tumori infantili, mentre quelle croniche sono tipiche dell’età adulta e la loro incidenza cresce all’aumentare degli anni di età».

Leucemie e mielomi: una famiglia, tante forme

«Va fatta una premessa: una prima distinzione è tra forme acute e forme croniche, poi si distinguono anche forme linfatiche e mieloidi – chiarisce l’ematologo - Le leucemie linfatiche acute sono presenti soprattutto in età pediatrica e poi in età adulta avanzata. L’altra forma acuta, la mieloide, è invece molto rara nell’età pediatrica: cresce in modo lineare e lento, per diventare esponenziale dopo i 55/60 anni, quindi è a larghissima prevalenza nell’adulto anziano. Se, invece, prendiamo in considerazione le forme croniche, anche la linfatica ha una progressione molto lenta che in genere richiede criteri di trattamento solo molto avanti nel tempo, anni dopo la diagnosi che spesso è occasionale: ci si accorge spesso dagli esami del sangue, ma può quasi essere asintomatica».

I sintomi di leucemia e mieloma

«I sintomi più classici hanno a che fare con la carenza di globuli rossi, quindi anemia, e possono consistere in stanchezza, tachicardia, sudorazione, pallore. Se c’è carenza di piastrine, invece, possono esserci emorragie lievi del cavo orale o del tratto gastroenterico, o macchie sulla pelle oppure anche più profonde, come al cervello o ancora a livello gastrointestinale, che sono le forme più temibili. Infine, se si verifica una crescita di globuli bianchi, i segnali sono febbre continua ma ben tollerata, stanchezza o altre manifestazioni simili a quelle di una brutta sindrome influenzale. Nei casi più gravi si può arrivare a difficoltà a livello circolatorio, perché finiscono per ostruire i capillari», chiarisce Ciceri.

Le cure per leucemia e mieloma: sempre più specifiche

Quanto al trattamento, può variare di molto a seconda del tipo di leucemia, e può comprendere cure più standard come la chemioterapia, ma anche «trapianti o nuove terapie che stimolano l’azione del sistema immunitario o agiscono su bersagli molecolari specifici: è il caso di un farmaco di precisione sviluppato per la leucemia mieloide cronica» spiegano dall’ospedale San Raffaele.

Come cambiano i trapianti di midollo per leucemia e mieloma

«I trapianti di midollo sono trattamenti estremamente delicati, perché oltre alle reazioni avverse a cui un trapianto può sempre dare luogo, nel caso del trapianto di midollo c’è una finestra temporale in cui il paziente rimane fortemente immunodepresso», spiega il professor Ciceri. «In questo campo – e in particolare per il trattamento della leucemia mieloide acuta – la ricerca dell’IRCCS Ospedale San Raffaele ha portato un importante contributo, mettendo a punto nuovi protocolli di trapianto che permettono di scegliere come donatore anche un familiare compatibile solo al 50%, come il genitore per i figli e viceversa» spiega ancora Ciceri. Questo tipo di trapianto allarga il numero di persone che possono accedere alla terapia al 97% della popolazione, mentre fino a pochi anni fa un paziente con una leucemia resistente aveva una chance di trovare un donatore adatto per il trapianto non superiore al 50%. «Il successo terapeutico di questo approccio dipende dal fatto che con il trapianto di midollo il paziente non riceve dal donatore solo le cellule necessarie a produrre il sangue, compromesse dalla malattia, ma i linfociti T dal suo sistema immunitario, cellule preziosissime per sconfiggere il tumore» conclude il professor Ciceri.

Le nuove terapie con le cellule Car T

«Oggi possiamo anche contare su farmaci nuovi che si aggiungono alla chemioterapia, come le cellule Car T» spiega Ciceri, che è anche autore del libro, insieme a Paola Arosio, Come combatteremo il cancro. La sfida dell’immunoterapie e delle Car T. Si basa sull’impiego del linfocita T (una cellula-chiave del sistema immunitario) e del Car (un recettore artificiale) che, combinati insieme, sono in grado di annientare le cellule malate. «Le leucemie – conferma Ciceri - sono proprio il primo tumore curato con questo strumento terapeutico», che è disponibile in Italia dal 2019 presso i Centri di ematologia e oncoematologia altamente specializzati. Naturalmente non è una terapia adatta a tutti, ma può essere prescritta dagli specialisti a seconda dei casi. Il dato incoraggiante è che oggi si pensa all’impiego di Car T contro diversi tumori del sangue, come leucemia linfatica cronica, leucemia mieloide acuta, linfoma follicolare, linfoma mantellare, mentre si attende l’arrivo di una Car T contro il mieloma multiplo, già approvata negli Stati Uniti nel marzo del 2021 e in Europa nell’agosto del medesimo anno.

L’importanza della sequenza nelle terapie

«La vera novità rispetto al passato è che ora abbiamo imparato a combinare meglio la sequenza delle terapie: l’ordine con cui sono somministrare può fare la differenza nell’efficacia» spiega l’ematologo. Per qualcuno, per esempio, potrebbe dare risultati migliori iniziare con la chemioterapia e poi passare alle car T o viceversa. «La ricerca è fondamentale e al momento conta su tre pilastri, due dei quali sono rappresentati da altrettanti network di studio: si tratta dell’AIEOP, l’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica, e della GIMEMA, il Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto. Il terzo è rappresentato dall’AIL, l’Associazione Italiana Leucemie, senza i cui volontari e servizi molte terapie non si potrebbero offrire, perché sono molto onerose e impegnative anche dal punto di vista logistico per pazienti e famiglie» conclude l’esperto del San Raffaele.