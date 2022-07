La febbre del Nilo in Italia: cosa c’è da sapere

Il caso dell'anziano morto in Veneto a causa del virus della febbre del Nilo ha creato allarme, ma è giustificato? Secondo l'esperto no. Cosa c'è da sapere su sintomi e malattia

La “febbre del Nilo” o febbre West Nile non è una novità assoluta per il nostro Paese, ma il caso dell’anziano morto in Veneto nei giorni scorsi ha creato allarme. Secondo molti esperti, tra i quali l’infettivologo Matteo Bassetti, non c’è motivo per preoccuparsi. Può essere importante, però, riconoscerne i sintomi e sapere cosa fare nel caso si presentino, specie se si vive in una cosiddetta “zona endemica” come il nord est.

Dalla prima vittima italiana del 2022 all’allarme

La prima vittima accertata quest’anno in Italia è un anziano di 83 anni, deceduto nei giorni scorsi Piove di Sacco nel Padovano. Ma non si tratta del primo caso del 2022: già a giugno a Barbarano Mossano, sempre in Veneto, una zanzara era risultata positiva al West Nile e ora, a estate inoltrata, sono stati individuati insetti portatori del virus in quasi tutte le province della Regione. L’ultimo bollettino di sorveglianza delle arbovirosi della Regione Veneto, invece, riporta anche due malati affetti da febbre Dengue in provincia di Vicenza.

Perché non siamo in emergenza

Tutto ciò ha fatto scattare l’allerta, che però non significa ancora emergenza. A rassicurare, per esempio, è l’infettivologo Matteo Bassetti del San Martino di Genova, che ricorda il boom di casi a cavallo tra il 2017 e il 2018, quando lui stesso dirigeva il reparto di malattie infettive a Udine. Un periodo definito «molto impegnativo per i casi di West Nile che colpirono il nord est d’Italia. Di fronte al timore di una nuova epidemia, Bassetti è chiaro: «La verità è che è un virus presente in Italia da alcuni anni e i medici lo conoscono come uno dei responsabili di infezioni blande fino ad arrivare a gravi encefaliti. Si eviti l’allarmismo» spiega l’esperto.

«Abbiamo già avuto in passato a che fare con questa infezione, trasmessa dalla zanzara comune di quelle che troviamo normalmente in casa. Nella stragrande maggioranza dei casi – ripeto - dà un’infezione blanda che regredisce in modo spontaneo. In casi rari, nell’1/2%, può portare a encefaliti anche gravi, ma si tratta soprattutto di persone immunocompromesse o fragili, come gli anziani», conferma Bassetti.

I sintomi della febbre del Nilo: come riconoscerla

«Il virus West Nile appartiene alla famiglia dei Flaviviridae ed è stato isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, nel distretto da cui prende il nome. È presente anche in Europa, segnalato già a partire dal 1958, e in Asia occidentale, Australia e America» spiega il portale del ministero della Salute, Epicentro.iss.it. Il virus è trasmesso all’uomo da zanzare infette, soprattutto la Culex, cioè la zanzara comune. Si tratta di quella che punge prevalentemente nelle ore crepuscolari e notturne. L’infezione decorre frequentemente in modo asintomatico, senza che nemmeno ce se ne renda conto. I sintomi più comuni, comunque, sono «febbricola, mal di testa, nausea, vomito, eruzioni cutanee. Sintomi più pesanti - si presentano in media in meno dell’1 per cento delle persone infette - comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti. Nei casi più gravi (uno su mille) il virus può causare un’encefalite letale» spiega ancora l’Iss. In caso di persone fragili, come anziani o malati con patologiche croniche o con deficit immunitari, la malattia può portare anche a gravi complicazioni di tipo neurologico: disorientamento, tremori, disturbi della vista, convulsioni fino alla paralisi e al coma. Infine, in un caso su mille può provocare una meningite letale. Nel 2019, proprio a causa di una encefalite innescata da questo virus, morì un anziano in Veneto.

Come proteggersi

«Essendo trasmessa da una zanzara, l’unica forma di protezione è cercare di non farsi pungere dall’insetto, evitarla – spiega ancora l’infettivologo Bassetti – Per questo va bene usare i repellenti comuni o evitare i ristagni di acqua e rimangono valide le raccomandazioni già note. Ovviamente c’è da lavorare a livello di igiene e sanità pubblica, per far sì che si possano effettuare le disinfestazioni corrette, ma non esistono vaccini né terapie preventive. Si tratta di una problematica comune ad altre malattie trasmesse da vettori come la zanzara in questione, per esempio la malattia di Lyme o il virus Dengue o Zika: non è giusto terrorizzare la gente. Quando si può ed è necessario, ci si vaccina, ma in questo caso non l’allarmismo» conclude Bassetti.

È d’accordo anche Felice Foglia, dirigente medico referente per la sorveglianza arbovirosi nell’ambito del servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss 8 di Vicenza, che al Giornale di Vicenza ha chiarito: «È fondamentale che tutti i cittadini diano il proprio contributo alla prevenzione della diffusione delle zanzare accanto agli interventi di disinfestazione larvicida eseguiti dalle amministrazioni comunali sul suolo pubblico». «Già in passato nel territorio vicentino sono stati registrati circa 300 casi umani di West Nile virus - prosegue Foglia -. Nell’agosto 2020 altresì si è verificata la prima circolazione autoctona di virus Dengue in Italia e precisamente in una località afferente al territorio dell’Ulss 8 Berica. Ogni volta siamo intervenuti celermente per ridurre la densità della zanzara e monitorare i soggetti contagiati considerando il rischio concreto per la salute pubblica. Pertanto è importante mettere in atto le buone pratiche di prevenzione che abbiamo suggerito».