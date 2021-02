Chi è Serena Draghi, la moglie di “SuperMario”

Discendente della famiglia nobile dei De’ Medici, è molto riservata e appassionata di letteratura inglese. Il ritratto della moglie del futuro premier

Se la carriera di Mario Draghi è sotto gli occhi di tutti, il lato privato dell’ex Governatore della Banca Centrale europea è stato sempre in ombra, custodito gelosamente lontano dai riflettori. Ora che però l’economista si appresta a ricevere l’incarico di guidare un esecutivo tecnico dal Capo dello Stato, Mattarella, cresce la curiosità anche nei confronti dei suoi familiari, a partire dalla moglie, Serena.

Chi è la Serena Cappello, la moglie di Draghi

La moglie di Mario Draghi, nonché futura First Lady, si chiama Maria Serenella (Serena) Cappello. Della sua adolescenza e del periodo precedente a quello del matrimonio con l’economista si sa poco, ma quel poco riguarda le origini: è discendente di Bianca Cappello, sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici.

Oltre ad essere la moglie di Draghi, di Serena Cappello è nota la sua conoscenza della letteratura inglese. Dal 1973 è diventata la Signora Draghi e proprio in questa veste aveva escluso che il consorte potesse guidare un governo. All’epoca, però, le condizioni erano differenti: era il 2018 ed era stata lei a rispondere a una domanda di un giornalista, dicendo: “Mio marito non farà un governo, non è un politico”. Altrettanto famosa era stata la risposta del diretto interessato: “Dai, sta’ zitta”, esortandola a salire in auto.

Cosa dice di lei Mario Draghi

Un altro episodio ha a che fare, invece, con la fine dell’incarico di Mario Draghi alla Banca Centrale europea. In questo caso è stato lui stesso a esortare la stampa a interpellare la moglie. La domanda riguardava la possibilità che fosse in corsa come Presidente della Repubblica, una volta terminato il mandato di Sergio Mattarella nel 2022. A chi gli chiedeva quali fossero i suoi progetti futuri, Draghi aveva risposto: “Chiedete a mia moglie. Spero almeno che lei lo sappia, ne sa più lei”.

Dai figli alla spesa col marito al supermercato

La coppia ha due figli: Federica, che dopo una laurea in Biologia e un master in Business conseguito a New York ora è a capo di una multinazionale specializzata nel settore delle biotecnologie; e Giacomo, laureato alla Bocconi di Milano, fino a poco tempo fa era trader finanziario presso la Morgan Stanley. Carica che però, secondo La Repubblica, avrebbe lasciato nel 2017 per andare a lavorare per un fondo hedge Lmr Partners, per evitare che la sua posizione potesse in qualche modo dare adito al sospetto di conflitto di interessi con l’incarico del padre.

Quanto alla vita privata dei coniugi Draghi, seppure molto schivi, sono stati “paparazzati” ai tempi in cui Mario Draghi guidava la Bce, in un supermercato. A destare curiosità era il fatto che a spingere il carrello fosso proprio lui, il grande economista ed ex studente modello al prestigioso istituto Massimiliano Massimo della Roma-bene (dei Gesuiti), dove come compagni di classe aveva avuto Luca Cordero di Montezemolo, il conduttore tv Giancarlo Magalli e Cristiano Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli e Urbano Rattazzi.

Insomma, l’immagine di una coppia “normale” a prescindere dalle apparenze e dal patrimonio immobiliare, peraltro ingente.

Il patrimonio di famiglia

Porta proprio il nome della Signora Draghi, Serena, la società alla quale è intestata parte del consistente patrimonio immobiliare della coppia che, secondo una visura catastale riportata da Il Tempo, conterebbe su la villa di 24 stanze a Città della Pieve (Perugia), con annessi 2 magazzini. L’immobile sarebbe circondato anche da una trentina di terreni adibiti a bosco, pascolo, seminativo, oltre a un uliveto per un totale di 200mila metri quadrati. Serena Cappello sarebbe poi intestataria di un terreno di 3mila mq e di un magazzino sempre nella città umbra, mentre in Veneto ha un’abitazione e una cappella a Noventa Padovana. È di entrambi, invece, la casa di residenza con annessi due garage, mentre figura del solo ex Presidente della Bce un altro immobile romano di 7 vani con garage e un terzo di una villa (da 13 camere) a Stra (Venezia), circondata da 8.500 mq di terreno.