L a posta del cuore. La scrittrice Chiara Gamberale risponde alle vostre lettere

Ogni settimana pubblichiamo le risposte di Chiara Gamberale alle domande delle lettrici, sia online che sulla carta. Per scriverle, manda una mail a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Cara Chiara, non so cosa fare nella mia vita, è come se fossi sempre alla ricerca di qualcosa. Da un anno frequento un ragazzo che l'estate scorsa ho supportato nella sua attività commerciale. Il problema è che mi fa sentire inadeguata: si arrabbia, alza la voce, ha modi aggressivi. Poi, dopo ogni sfuriata, diventa affettuoso. Nel sesso c’è intesa, ma le differenze caratteriali sono un ostacolo enorme. Lui è dinamico, attivo, io confusa e senza lavoro. Quando mi fa notare le mie mancanze mi interrogo: perché sta con me? In tutto questo tempo non mi ha mai detto cosa sono davvero per lui. Quando non ci vediamo per un po’, sono sempre io a cercarlo. Sospetto che sia interessato anche ad altre donne... E io? Faccio la spesa, cucino per me e per lui, gli porto qualche pensierino, eppure sento di non essere abbastanza. Vorrei qualcosa di più da questa “relazione non relazione”, e so che il cambiamento deve partire soprattutto da me.

Anonima

Cara amica, gli hai mai esposto le tue perplessità con la limpidezza con cui lo hai fatto con me? Le incertezze trattenute rischiano di ingigantire oppure di storpiare, insomma di fare tutto tranne l’unica cosa per cui ha senso che un’incertezza nasca: darci il coraggio di cercare delle risposte. Concedi a te stessa lo spazio intimo che senti di meritare, ma soprattutto direziona la messa a fuoco della lente su te stessa. Perdonami se sposto la questione, ma della tua lettera mi hanno colpito le immagini con cui descrivi la tua vita come “al servizio di” e non “alla ricerca per”. Non credi che provare a capirti prima e a costruirti poi sia l’unica maniera di tracciare una strada condivisa, quantomeno fra te e te, in questa “relazione non relazione”?

Problemi di cuore, di testa o di pancia? Scrivi a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Il suo ultimo libro è Il grembo paterno (Feltrinelli)